Video: así fue el choque entre un avión y un camión de bomberos en Nueva York

Un avión de Air Canada chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos tras aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, en Queens.

El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas, algunas con heridas de gravedad.

Horas después del accidente, se conoció un video que muestra el momento exacto del siniestro en la pista.

Momento exacto del choque entre avión y camión

El vuelo afectado fue el AC-8646 de Jazz Aviation LP —operado por Air Canada Express—, que había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave era un jet Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance.

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente.

De los 41 pasajeros y tripulantes hospitalizados, 32 ya recibieron el alta. Por su parte, Kathryn Garcia —directora de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey— informó que dos empleados que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones, aunque su vida no corre peligro.

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó la suspensión de todos los vuelos en LaGuardia debido a la emergencia. Horas más tarde, se indicó que el aeropuerto reabriría a las 14 del lunes (hora local).

“A medida que se reanuden las operaciones, los viajeros deben prever retrasos y cancelaciones residuales. Se recomienda encarecidamente a los viajeros que consulten con su compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto”, informó el aeropuerto en X.

Así quedó el avión de Air Canada Express

Imágenes y videos registrados por testigos y difundidos en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera, rodeado de luces de emergencia y vehículos de asistencia en la pista.

La aeronave impactó contra el vehículo a 200 kilómetros por hora durante el aterrizaje

Suspendieron los vuelos del aeropuerto LaGuardia de Nueva York por un incidente