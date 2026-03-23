Un analista internacional explicó el nuevo escenario en Medio Oriente luego de que Trump anunciara “conversaciones productivas” con Irán

Tras la escalada bélica en Medio Oriente por el ataque iraní al sur de Israel, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció en Truth Social haber tenido “conversaciones productivas” con el régimen iraní y comunicó una tregua en las hostilidades para los próximos días. Esta comunicación ocurre el mismo día que vence el plazo de Irán para liberar el estrecho de Ormuz, tras el ultimátum de impuesto por los Estados Unidos.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo sobre el mandatario: “Es Donald Trump, nunca sabemos si lo que dice está atado a la realidad o a la verdad, en más de una oportunidad ha desmentido a su propio servicio de inteligencia”, y agregó: “Ojalá sea el comienzo de un tipo de acuerdo para que termine una guerra que a quién más complica hoy es al presidente de los Estados Unidos, con una crisis de petróleo que si se da el próximo paso, estaremos en una situación impredecible”.

Andres Repetto en LN+

Tiempo más tarde del anuncio, las autoridades iraníes desmintieron que hubo “conversaciones productivas” con la administración estadounidense y que, a partir de esta noticia, Irán mantuvo conversaciones con Rusia. Según Repetto: “El canciller iraní acaba de hablar con el canciller ruso. No descartaría que todo se empiece a mover a partir del comunicado de Trump”.

El analista sostuvo que el mensaje del líder estadounidense, a pesar de que Irán lo niegue, es un mensaje que busca movimiento y busca también postergar el ataque a las infraestructuras de gas que había prometido.

“Está posponiendo un ataque que todavía no fue, que es el ataque a la central de gas, que podría paralizar toda la energía de Irán, que fue la misma planta de gas que atacó Israel y que públicamente generó un supuesto cortocircuito entre Trump y el presidente israelí. También habla de infraestructura energética, hasta ahora no quería atacarlas, porque eso generaba la volatilidad en el mercado petrolero que estaba afectando principalmente a Trump”, sostuvo.

El posteo de Trump en Truth Social

Asimismo, Repetto sostuvo que esta noticia refleja que los objetivos de Israel, Irán y los Estados Unidos no son los mismos: “Me parece que los objetivos son distintos porque el zapato está ajustando diferente”. En esta misma línea, sumó: “Cada país tiene su propio camino para alcanzar la victoria. Analizando la guerra, el régimen iraní buscará mantenerse y sobrevivir, Trump en cualquier momento podrá decir que terminó la guerra y que ganó, por los efectos negativos que puede traerle en las elecciones de medio término, e Israel buscará destruir todo lo que pueda a un enemigo existencial como es Irán, en ese camino están”.

En cuanto a los próximos pasos de Trump en la guerra, analizó: “Estamos hablando de un presidente que rompió todos los moldes. Hoy dice una cosa, en dos minutos dice otra. A pesar de esta pausa, el aparato militar no se detiene, están llegando los infantes de marina para una posible invasión por tierra”, y concluyó: “A partir de este posteo todo el mundo comienza a correr”.