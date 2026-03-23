Misiles de Hezbollah golpean en el norte de Israel tras un ataque de Irán que logró penetrar sus sofisticadas defensas

JERUSALÉN.– Dos personas resultaron heridas el lunes en el norte de Israel después de que un ataque de Hezbollah golpeara la ciudad de Kiryat Shmona y volviera a poner en duda la capacidad de las defensas antiaéreas israelíes para proteger el país tras incidentes similares durante el fin de semana.

Según medios locales, un hombre de aproximadamente 50 años resultó herido de gravedad y un hombre mayor, de alrededor de 80 años, sufrió heridas leves por metralla, en ubicaciones distintas de la ciudad.

Misiles penetran las defensas antiaéreas de Israel 3

El hombre gravemente herido fue identificado como conductor de colectivos de la empresa Egged y residente de Carmiel. El servicio de emergencias médicas Magen David Adom (MDA) informó que fue atendido en el lugar por heridas de metralla en la cara y que esperaba para ser evacuado en un helicóptero sanitario al Centro Médico Rambam, en Haifa. El otro herido fue trasladado en una ambulancia de MDA al Centro Médico Ziv, en Safed.

Los Servicios de Bomberos y Rescate señalaron que sus equipos estaban operando en dos lugares donde impactaron proyectiles. El director general de MDA, Eli Bin, informó que se recibió un reporte sobre daños a un colectivo en la ciudad que, aparentemente, estaba vacío al momento del ataque proveniente del Líbano. Además, Bin señaló que podría haber habido un impacto directo cerca de un edificio en la ciudad.

Agentes de los servicios de emergencia israelíes se reúnen en el lugar de un ataque con misiles de Hezbollah, en Kiryat Shmona, el 23 de marzo de 2026 JALAA MAREY - AFP

Un video que circula en redes sociales parecía mostrar un colectivo urbano alcanzado por el ataque de Hezbollah.

Por otra parte, la policía de Israel indicó que se encontraron componentes de armas en la Alta Galilea, lo que provocó daños y dejó a un herido. Agentes del Distrito Norte, tropas de la Policía de Fronteras y expertos en desactivación de explosivos operaban en el lugar. La policía instó al público a mantenerse alejado de las zonas de impacto de cohetes, evitar tocar restos y seguir las instrucciones de seguridad.

Antecedentes cercanos

Misiles provenientes de Irán ya habían logrado traspasar las defensas israelíes cuando impactaron el sábado en dos comunidades del sur de Israel, dejando edificios destruidos y decenas de heridos en ataques simultáneos no muy lejos del principal centro de investigación nuclear del país.

La explosión en Arad, una ciudad de unos 30.000 habitantes en el desierto del Néguev, dejó un cráter de arena y metal retorcido en un patio y rompió ventanas a más de 800 metros de distancia, según los residentes. En Dimona, un misil se estrelló contra un patio entre varios edificios de departamentos.

Fuerzas de seguridad israelíes evacúan a un hombre herido por un cohete disparado desde el Líbano en Kiryat Shmona, en el norte de Israel, el 23 de marzo de 2026 Ariel Schalit - AP

Alrededor de 175 personas resultaron heridas en los dos ataques, al menos 10 de ellas de gravedad, según los servicios de emergencia y salud. No hubo víctimas fatales.

Yitzhak Salem, de 62 años, se refugiaba con su esposa en una habitación segura fortificada de su casa en Dimona cuando la explosión llenó el ambiente de polvo y humo. “Se sintió como un huracán mezclado con un terremoto”, dijo Salem.

El alcalde de Dimona, Benny Biton, declaró a medios israelíes que muchos residentes de los edificios destruidos evitaron resultar heridos porque lograron llegar a refugios antiaéreos tras recibir alertas sobre la llegada de los misiles.

Fuerzas de seguridad israelíes acordonan la zona tras un ataque con misiles de Hezbollah, en Kiryat Shmona, el 23 de marzo de 2026 JALAA MAREY - AFP

En Arad, tres bloques de departamentos de cuatro pisos, los más cercanos al lugar del impacto, iban a ser demolidos, según Kfir Levy, vocero de la municipalidad.

Los residentes de los edificios cercanos empezaron a acercarse el domingo por la mañana para evaluar los daños e intentar recuperar sus pertenencias. Algunos vieron por primera vez sus hogares devastados.

Muchos de los aproximadamente 80 heridos en Arad no se encontraban en refugios cuando impactó el misil, señaló Levy. Entre ellos había numerosos adultos mayores que tienen dificultades para bajar varios tramos de escaleras cuando suenan las sirenas de alerta.

Fuerzas de seguridad israelíes se cubren durante una alerta en el lugar de un ataque con misiles de Hezbollah, en Kiryat Shmona, el 23 de marzo de 2026 JALAA MAREY - AFP

Mike Getner, de 45 años, un taxista que vive a varias cuadras del lugar del impacto en Arad, dijo que la explosión que siguió a la sirena, alrededor de las 10 de la noche, fue algo que nunca había experimentado en su ciudad.

“La casa tembló, se podían sentir las persianas sacudirse, sentías el suelo vibrar”, dijo Getner. “Se notaba que era acá mismo”, agregó.

Dimona y Arad son las ciudades más cercanas a la principal instalación y reactor de investigación nuclear de Israel, uno de los sitios más custodiados del país.

Ninguna de las ciudades había sido alcanzada directamente antes, incluso durante más de dos años de guerras en la Franja de Gaza, el Líbano e Irán, según funcionarios locales.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar alcanzado por un cohete disparado desde Líbano, en Kiryat Shmona, en el norte de Israel, el 23 de marzo de 2026 Ariel Schalit - AP

Se cree que Israel es el único país de Medio Oriente con armas nucleares, aunque sus líderes se niegan a confirmar o desmentir su existencia. El organismo de control nuclear de la ONU liderado por Rafael Grossi indicó en X que no había recibido reportes de daños en el centro israelí ni niveles anormales de radiación.

“Si el régimen israelí no es capaz de interceptar misiles en la fuertemente protegida zona de Dimona, es, desde el punto de vista operativo, una señal de que se está entrando en una nueva fase de la batalla”, dijo en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, antes de que se difundiera la noticia del ataque en Arad.

Los ataques iraníes en Israel se produjeron después de que el principal sitio de enriquecimiento nuclear de Teherán, en Natanz, fuera alcanzado el sábado más temprano.

Agencia AP y diario The New York Times