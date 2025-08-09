Video: así fue el mayor incendio forestal en Francia desde la Segunda Guerra Mundial

La ola de calor que azota buena parte de Europa castigó fuertemente a Francia. Al sur del país galo, en la localidad de Villerouge la Crémade, tuvo lugar el incendio forestal más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y el fuego arrasó con 17.000 hectáreas.

Francia bajo llamas

Fuentes policiales aseguraron que las dimensiones del incendio alcanzaron una extensión que duplica el tamaño de París. Más de veinte casas fueron reducidas a ceniza y se confirmó la muerte de una persona.

Una imagen panorámica del incendio forestal en Francia

Desde el miércoles, helicópteros hidrantes y 2.000 bomberos -13 de los cuales resultaron gravemente heridos-, trabajan en el lugar para controlar el avance del fuego. Si bien lo pudieron controlar, todavía no lograron extinguirlo.

El mayor temor para las próximas horas es que las altas temperaturas reaviven las llamas y el fuego se extienda por otros territorios. Los alertas de evacuación se mantienen activos.