Video: así fue el traslado de Maduro hacia los tribunales de Nueva York

Un despliegue de fuerzas federales marcó el inicio de la jornada judicial para Nicolás Maduro, el derrocado presidente venezolano, en Nueva York. Las autoridades norteamericanas ejecutaron este lunes a la mañana el movimiento del líder venezolano desde la prisión en Brooklyn hasta el tribunal en el Bajo Manhattan para enfrentar los cargos por narcotráfico. Las cámaras registraron la logística del operativo que combinó una caravana terrestre y un vuelo en helicóptero apenas dos días después de la captura militar en Caracas.

El operativo de traslado de Nicolás Maduro a los tribunales

La acción comenzó a las 7.15 hora local (9.15 en la Argentina). Una caravana de vehículos oficiales partió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a bordo. Los automóviles recorrieron el trayecto hasta un campo deportivo cercano, donde aguardaba una aeronave para completar el viaje hacia la isla de Manhattan.

Así comenzaba el traslado de Maduro a los tribunales

Las imágenes aéreas de televisión documentaron la secuencia, donde se observa a Maduro descender de una camioneta y caminar con paso lento hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. El destino final fue el Tribunal Federal del Bajo Manhattan, donde el dirigente, de 63 años, debe presentarse ante el juez al mediodía local (14 en la Argentina).

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro

La acusación formal publicada el sábado imputa a Maduro por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína. Los fiscales señalan una asociación con grupos violentos para traficar droga hacia Estados Unidos. El documento menciona vínculos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por el ejército norteamericano y ahora enfrenta cargos por narcotráfico (Foto: X)

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lideró la investigación. Los cargos alcanzan también a Cilia Flores y en la misma acta figuran el hijo del mandatario, conocido como “Nicolasito”, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco que permanece prófugo. Las penas por estos delitos podrían resultar severas.

Fuerzas militares estadounidenses concretaron la captura el sábado por la madrugada en Caracas mediante comandos en tierra, aviones de combate y una flota naval. Maduro negó las acusaciones en el pasado y calificó las denuncias como una máscara para ocultar intereses imperialistas sobre el petróleo venezolano.

Bombardeo en Caracas

El escenario judicial y la defensa de Nicolás Maduro

El juez Alvin K. Hellerstein preside la causa. La defensa de Maduro y Flores anticipa una declaración de inocencia. El magistrado abordará la cuestión de la prisión preventiva durante la audiencia y resulta casi seguro que ordenará la detención sin fianza de los acusados a la espera del juicio por el alto riesgo de fuga.

Oficiales de seguridad se encuentran en la puerta de la Corte de Manhattan, donde Maduro será presentado ante un juez al mediodía hora local (14 en la Argentina) BRYAN R. SMITH - AFP

Los abogados podrían plantear reclamos sobre las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano. Esta cárcel de Brooklyn alojó a otros detenidos de alto perfil y presenta antecedentes problemáticos. El juez consultará a las partes sobre el tiempo necesario para la preparación del caso, ya que conformación de un jurado podría demorar más de un año.

El diario The New York Times destaca la excepcionalidad del proceso. El enjuiciamiento de un líder de una nación soberana capturado en su territorio generará argumentos legales poco frecuentes. La defensa podría impugnar la legalidad del arresto y la deportación. También existe la posibilidad de reclamar inmunidad procesal por su condición de jefe de Estado.

La postura de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos controla la situación en Venezuela y confirmó discusiones con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Washington prioriza el acceso a la inversión estadounidense en las reservas de petróleo de Venezuela.

Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros tras el derrocamiento de Maduro Pavel Golovkin - AP

Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, encabezó el primer consejo de ministros tras el derrocamiento. La funcionaria manifestó su voluntad de cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada. La funcionaria declaró: “Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”.

Trump realizó declaraciones a bordo del Air Force One, donde los periodistas consultaron sobre sus diálogos con Rodríguez y pidieron aclarar quién ejerce el mando. El presidente respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.