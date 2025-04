Video | Brasil: una pasajera intentó entrar a la cabina del piloto, agredió a la tripulación y fue inmovilizada

Una pasajera de nacionalidad brasileña tuvo que ser inmovilizada por la tripulación luego de que intentó ingresar a la cabina del piloto a pedir respuesta por la demora en la salida del vuelo. El incidente ocurrió el pasado jueves, dentro de una aeronave de American Airlines que viajaba de São Paulo a Nueva York.

Según detalló Folha de São Paulo, pasajeros que viajaban en clase ejecutiva en el vuelo AA950 -operado por un Boeing 787-9 Dreamliner- registraron con sus celulares la particular situación, que se produjo a raíz de un retraso en el despegue. Esto provocó el enojo de la mujer, cuya identidad no fue revelada hasta el momento.

Como muestran las imágenes que se viralizaron en la red social X, la agresora enfrentó al piloto de la aeronave cuando este salía del baño. Una vez que lo tuvo enfrente, lo increpó e insultó en varias oportunidades. El piloto, por su parte, hizo oídos sordos a los reclamos de la mujer mientras caminaba en dirección a la cabina.

Ante la falta de respuesta, la pasajero intentó entrar por la fuerza al habitáculo. Un auxiliar de vuelo se percató del accionar de la mujer, la tomó de los hombros y la redujo en instantes. Desde el suelo, la mujer forcejeó con el integrante de la tripulación, que intentaba calmarla mientras hablaba con ella en portugués.

La contestación de la atacante, sin embargo, no fue la esperada: “¿No te da vergüenza? ¡Te voy a dar una patada en los testículos!". Otro pasajero, que estaba ubicado en el asiento 1D, intervino y le pidió al azafato que la soltara. Al mismo tiempo, buscó serenar a la mujer, quien insistía en que solo buscaba explicaciones.

La situación se tornó aún más tensa cuando la pasajera fue escoltada de regreso a su asiento. En ese trayecto, lanzó insultos y expresiones homofóbicas: “¡Hijo de puta!... ¡Asqueroso!... ¡No me podés tocar, no sabés con quién estás hablando ni quién soy. Solo pregunté por qué estábamos atrasados y ese maricón me echó”.

El video grabado por los testigos concluye sin mostrar si finalmente la mujer fue retirada del avión. El vuelo AA950 despegó del Aeropuerto Internacional de Guarulhos con un retraso de 2 horas y 25 minutos.