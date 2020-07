Video: entró en parto, no llegó al hospital y dio a luz en el estacionamiento

Sucedió en la puerta de una maternidad en Florida la semana pasada, cuando el trabajo de parto se precipitó y la beba fue literalmente atrapada en el aire por la partera Crédito: Local 10 News

Una mujer dio a luz de pie en el estacionamiento de un hospital porque por su estado de urgencia no pudo llegar siquiera a ingresar al centro de salud. Afortunadamente, su partera estaba presente en el lugar y pudo ayudarla en el parto.

Las imágenes de la llegada de la bebé al mundo fueron grabadas por la cámara de seguridad del lugar y ahora sorprenden al mundo.

La mujer no llegaba al hospital y tuvo a su bebé en el estacionamiento.- Fuente: ring.com 00:59

El nacimiento de Julia , como bautizaron a la beba, sucedió la semana pasada en la entrada del Natural Birth Works de Coral Springs, en el estado de Florida , en Estados Unidos . Susan Anderson es la mujer embarazada que recibe a su hija como paralizada frente a la puerta del hospital y con las piernas entreabiertas, mientras su esposo Joseph le sostiene la mano y la partera Sandra Lovaina espera acuclillada detrás de ella la llegada de la beba.

Por fortuna, Joseph había llamado a Lovaina poco antes de salir de su casa, cuando su mujer le dijo que ya le parecía haber entrado en trabajo de parto. Aunque, ni él ni su esposa, ni la comadrona esperaban que el nacimiento de Julia ocurriría tan rápido.

FInalmente, ya con la beba en brazos y acompañada por su marido y la partera, la mamá ingresó a la maternidad Crédito: Captura de pantalla

En el increíble video se ve cómo Sandra recibe a la beba, o más bien prácticamente la atrapa en el aire y luego se la entrega a su mamá, que la abraza conmovida mientras la criatura emite los primeros llantos de su existencia.

Para sumar dramatismo a la escena, en pleno parto se acercan a ver qué pasa dos agentes de policía, que se quedan pasmados y maravillados a la vez ante la inesperada escena.

Recién nacida y todo, Julia ya tiene una historia para contar cuando crezca Crédito: Local 10 News

En declaraciones a Local 10 News, Anderson dijo: "Durante el viaje en el auto a la clínica de maternidad le dije a mi esposo: 'Tengo que pujar', pero no pensé que no llegaría al edificio. Cuando llegamos al primer escalón de la entrada, la cabeza de la niña se acercaba".

"La mamá me llamó y me dijo que estaba teniendo contracciones. Parecía que las cosas aún no eran tan serias y de repente el papá me llamó y dijo que sí, que las cosas definitivamente se estaban intensificando", señaló Lovaina.

"Salí corriendo y literalmente cuando llegamos al primer escalón vi que la cabeza se acercaba. Aparentemente, ahora puedo jugar como receptora para los Miami Dolphins", dijo en broma, en referencia al equipo de fútbol americano.