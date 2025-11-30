Violencia en Neuquén: entró a un playón, rompió autos y uno de los empleados lo mató a golpes

Un trabajador atacó a golpes de puño y patadas, con botines de acero, y mató a un hombre que había ingresado al predio de una empresa de servicios en la ciudad de Añelo, Neuquén. El episodio ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre, cuando la víctima irrumpió en la playa de estacionamiento, dañó varios vehículos y fue reducida por personal de la firma antes de ser agredida por el imputado. La Justicia le imputó el delito de homicidio simple.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la fiscal Ana Mathieu sostuvo en la audiencia la víctima José Luis Retamal ingresó alrededor de las 0.30 al predio ubicado sobre la Ruta Provincial 17, donde rompió autos estacionados, entre ellos un Fiat Cronos perteneciente al acusado. Luego, mientras dos trabajadores lo mantenían inmovilizado a la espera de la policía, el agresor se acercó, comenzó a golpearlo y se subió sobre él. La secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia.

La fiscal del caso, Ana Mathieu, formuló cargos contra el hombre que mató a golpes a José Luis Retamal Ministerio Público Fiscal de Neuquén

De acuerdo con la exposición de la fiscal, el ataque provocó la muerte de Retamal por un traumatismo grave de cráneo, fracturas en la zona del cuello y asfixia mecánica.

Mathieu pidió medidas de coerción para el imputado, incluida la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente ante una comisaría, al considerar que existía riesgo de fuga. El planteo fue rechazado por la jueza de garantías Vanessa Macedo Font, aunque sí avaló la formulación de cargos.

Neuquén: iba hacia su trabajo y encontró a un hombre muerto en una zanja

Hace algunos días, Neuquén atravesó otra situación relacionada con la muerte. Apareció el cuerpo de un hombre en una zanja ubicada en el barrio Almafuerte. La presencia del cadáver activó un operativo policial y forense.

El Cuerpo Médico Forense trabajó en el lugar en el que se encontró a la persona muerta Alerta Digital

El hecho ocurrió este martes cuando un vecino se dirigía a su trabajo y caminó por la esquina de 1° de Enero y Las Torcazas, según informó el medio neuquino Alerta Digital. En ese marco, advirtió el cuerpo inmóvil. Tras alertar a la Comisaría 18, personal policial llegó al lugar junto con el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), que confirmó que la persona ya no tenía signos vitales.

La escena se encontraba en una zona descampada, cercana al tendido de alta tensión que cruza el oeste neuquino. La zona fue delimitada y se hicieron presentes efectivos de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, que hicieron las primeras pericias para determinar la causa de muerte y el tiempo que la víctima llevaba en ese lugar y estado. Hasta el momento, la identidad del fallecido no fue confirmada.