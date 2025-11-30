Mar del Plata: escapaba de la Policía, dio marcha atrás con el auto y atropelló a dos personas que cargaban garrafas

Un delincuente atropelló a dos personas mientras escapaba de la Policía. La persecución se había originado en un hecho previo y, al ver los móviles policiales, el conductor del Fiat Cronos blanco decidió hacer una peligrosa maniobra marcha atrás que derivó en la embestida a los hombres que en ese momento estaban cargando garrafas en un vehículo detenido. El hecho tuvo lugar a metros de la esquina de Antártida Argentina y Mario Bravo, en la ciudad de Mar del Plata.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad y reconstruida por el medio local 0223, comenzó cuando, en el marco de la persecución, un patrullero de la comisaría 11° volvió a localizar al Cronos tras haberlo perseguido desde el barrio Autódromo y luego por la zona de Las Heras. Mientras uno de los trabajadores acomodaba garrafas en el baúl del auto estacionado, acompañado por el dueño del vehículo, el conductor del vehículo blanco aceleró marcha atrás para evitar a la policía.

En esa maniobra, el auto se cruzó al carril contrario y embistió de lleno a los dos hombres, quienes fueron arrastrados varios metros hasta que lograron soltarse del frente del vehículo.

Mientras las víctimas quedaban tendidas sobre la vereda y el asfalto, la camioneta policial frenó y los agentes descendieron disparando contra el auto en fuga. A pesar de los tiros, el conductor volvió a escapar.

Uno de los atropellados, de 30 años, sufrió politraumatismos fue atendido por una ambulancia del Same al Hospital Interzonal de Agudos; el otro decidió retirarse por sus propios medios para recibir atención médica.

Minutos más tarde, de la situación atravesada por los dos hombres atropellados, el Fiat Cronos apareció abandonado. En el interior del vehículo se halló una munición y los peritos confirmaron un impacto de bala en una de las puertas, compatible con los disparos efectuados durante la persecución. La causa quedó en manos de la fiscal Lorena Hirigoyen.

Un micro que iba a Mar del Plata volcó y murieron dos pasajeras

Días atrás de la persecución y la embestida sufrida por los dos hombres, Mar del Plata conoció otra noticia que generó conmoción entre sus habitantes. A primera hora de este martes un micro tipo de la empresa Turismo New Bus, que iba rumbo a La Feliz, volcó sobre la autovía 2, a la altura de la localidad de General Pirán.

Por el hecho se reportaron, además, 44 heridos, algunos de los cuales quedaron atrapados dentro del rodado y tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud de la zona, indicaron a LA NACION las fuentes consultadas.

La unidad de transporte trasladaba a un numeroso contingente de personas que iban a asistir asistir a una jornada de gestión política, situación que derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia y la cancelación de la actividad oficial prevista.