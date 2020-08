Cuando se abrió la puerta del automotor, los dos hombres les gritaron groserías a los pasajeros Crédito: El Comercio

4 de agosto de 2020

Varios usuarios de un vehículo de transporte público que circulaba sobre la ruta federal México-Texcoco, golpearon a un hombre que pretendía despojarlos de sus pertenencias la tarde del viernes, según un video difundido en redes sociales.

La cámara instalada en el vehículo concesionado de la ruta 83, que ofrece el servicio en la región de Texcoco, captó cuando dos jóvenes le hicieron la parada al conductor cuando circulaba por la vialidad que comunica a comunidades de la zona Oriente con la capital del país.

Cuando se abrió la puerta de la combi, los dos hombres comenzaron a gritarle groserías a los pasajeros.

"¡A ver hijos de su p. madre ya se la saben!", dice uno de ellos que vestía con una camiseta de tirantes color blanco, quien fue el que subió al vehículo. En el video se ve a su cómplice llevándose la mano a la cintura, aparentemente para sacar un arma, pero no puede subirse, porque el conductor acelera la marcha.

El de la camiseta de tirantes al darse cuenta que está solo, y mientras la combi avanza, intenta bajarse para correr, pero un usuario que está sentado cerca de la puerta le pone el pie para evitar que lo haga.

"¡Agárrenlo, agárrenlo!", gritan los otros pasajeros. Cinco hombres que viajaban distribuidos en los asientos de la camioneta lo empiezan a golpear con puños, puntapiés y codazos.

Uno de los usuarios desciende de la vagoneta. "¡Háblale a la tira!", le piden los otros hombres mientras continúa el castigo al sujeto que ya está tendido en el piso de la unidad.

El golpeado clama que no lo agredan. "¡Yo no la traía (el arma), a mí me trajeron!",les implora a los usuarios para que no lo golpeen, pero los hombres no le hacen caso y le propinan patadas en la cabeza, puñetazos en el cuerpo y cara.

En ese momento la combi se detiene cerca de la comunidad de La Magdalena Atlicpac, municipio de Los Reyes La Paz.

El reloj de la cámara registró que el intento de asalto inició a las 17.22 y casi a las 17.26 la furia de los usuarios continuaba. Durante cuatro minutos agredieron al joven que osó quitarles sus objetos de valor.

En un intento porque cesara la tunda, el golpeado les grita a los hombres que lo linchaban que su madre estaba en el hospital, pero no le creyeron.

En un segundo video que también fue difundido en las redes sociales, el conductor de otra unidad de transporte grabó cuando los pasajeros bajaron al supuesto ladrón, le quitaron el pantalón y desnudo lo dejaron sobre el asfalto de la ruta México-Texcoco.

La Policía Municipal no recibió reporte de los hechos, por lo que se desconoce el paradero del hombre que fue golpeado por los usuarios de la unidad de transporte público.