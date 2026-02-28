Por lo menos 85 muertos en una escuela de Irán en un ataque que el régimen islámico atribuyó a Israel

TEHERÁN.– Al menos 85 personas murieron el sábado en un ataque atribuido a Israel en una escuela primaria femenina en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, informó el poder judicial iraní, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ola de bombardeos contra la República Islámica.

“El número de mártires en la escuela para chicas de Minab ha aumentado a 85”, según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial.

Bombardeo de escuela en Irán

En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “acto bárbaro” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

“En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela de educación primaria de chicas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas“, había indicado previamente el gobernador del condado, según informaron medios estatales, en una primer balance de la cifra de fallecidos.

Captura de imagen tomada de la televisión estatal iraní y difundida el 28 de febrero de 2026 muestra la escuela primaria femenina que fue bombardeada en Irán ALEX MITA� - IRIB TV�

Según la agencia estatal iraní Islamic Republic News Agency (IRNA), Ali Farhadi, un portavoz del Ministerio de Educación del régimen islámico, dijo que la escuela fue “objetivo de tres ataques con misiles” y que actualmente se están retirando los escombros del edificio en búsqueda de posibles víctimas adicionales.

A diferencia del sistema escolar occidental, en la República Islámica los estudiantes asisten a clases de sábados a jueves, por lo que el ataque ocurrió en plena jornada educativa. A raíz de la ola de ataques, Irán anunció el cierre de todas las universidades hasta nuevo aviso.

Las autoridades iraníes atribuyeron el ataque a Israel, como parte de un operativo lanzado con Estados Unidos contra diversos objetivos en territorio iraní.

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se trata de eliminar “amenazas inminentes” e instó al pueblo iraní a levantarse contra el liderazgo islámico que gobierna la nación desde 1979.

“Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo Trump en un video en el que anunció que había “importantes operaciones de combate” en marcha. “Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron”, apuntó el mandatario republicano.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se hizo eco de ese ambicioso objetivo: “Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí, el 28 de febrero de 2026 Mehrnews - Mehrnews

Tel Aviv anunció además haber atacado varias reuniones de altos funcionarios iraníes.

En respuesta, misiles iraníes impactaron en monarquías del golfo Pérsico que albergan bases militares de Estados Unidos.

El régimen islámico había advertido que en caso de ser blanco de un ataque de Washington, las bases militares norteamericanas en la región del Golfo pasarían a ser objetivos legítimos.

La represalia iraní amenaza con generalizar el conflicto, a pesar de diversos llamados de la comunidad internacional a la moderación.

El ataque conjunto

Los primeros ataques parecían tener como objetivo las inmediaciones de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Ali Khamenei, y la prensa iraní reportó ataques en todo el país, mientras en la capital se podían ver varias columnas de humo. No estaba claro si el ayatolá, de 86 años, se encontraba en sus oficinas en el momento del ataque.

Los ataques abrieron un asombroso nuevo capítulo en la intervención estadounidense en Irán y fueron la segunda vez en ocho meses que el gobierno de Trump utiliza la fuerza militar contra la República Islámica. Además, se producen unas semanas después de que Trump ordenara una operación militar para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llevarlo junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

Una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026 Associated Press - AP

Se produjeron tras el incremento de las tensiones en las últimas semanas, mientras los buques de guerra estadounidenses se dirigían a la región y Trump manifestaba que quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Teherán en un momento en que el país enfrenta un creciente descontento tras una oleada de protestas a nivel nacional.

Irán respondió tal y como había amenazado durante meses: primero lanzó una oleada de misiles y drones contra Israel, seguida de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. Emiratos Árabes e Irak cerraron su espacio aéreo.

En un desafiante comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que el país “no dudará” en su respuesta. En la nota publicada en X, el ministerio señaló que “Ha llegado el momento de defender la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo”.

Agencias AFP y AP