MOSCÚ.- Luego de que ayer desde Alemania confirmaran que el opositor al presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, internado allí tras descomponerse en un vuelo, había sido envenenado con un agente nervioso de la familia del Novichok, hoy el Kremlin declaró que no ve "ninguna razón" para acusar al Estado de Rusia por lo ocurrido e incluso aseguró que quiera ayudar en la investigación para aclarar el episodio.

"No hay ninguna razón de acusar al Estado ruso. Esperamos establecer las razones de lo sucedido, estamos interesados en esto, queremos esto. Para esto necesitamos información de Alemania. Aún no tenemos información", aseveró el vocero presidencial Dmitri Peskov a periodistas, según lo publicado por el portal de noticias RT. También pidió evitar los "juicios precipitados".

Asimismo el funcionario ruso reiteró que antes del traslado del político ruso no se habían identificado sustancias tóxicas en su cuerpo y en esa misma línea uno de los creadores del Novichok, Leonid Rink, afirmó que Navalny no pudo haber sido envenenado con esa sustancia porque de haberlo sido, "habría estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo".

Fue la propia canciller alemana, Angela Merkel, quien horas atrás aseguró que los rastros encontrados en el cuerpo de Navalny, en cuidados intensivos en un hospital de Berlín, correspondían a un tipo de Novichok, la misma sustancia que Gran Bretaña dijo que se había usado contra un desertor ruso y su hija en un ataque en Inglaterra en 2018.

Tras sus declaraciones, Merkel afirmó que esperaba que Moscú brinde explicaciones sobre lo ocurrido y también declaró que Alemania iba a consultar a sus aliados de la OTAN sobre cómo responder, gesto que plantea la posibilidad de nuevas sanciones occidentales contra Rusia.

"Esta es una información preocupante sobre el intento de asesinato por envenenamiento contra una figura líder de la oposición rusa", dijo Merkel. "Navalny fue víctima de un ataque con un agente químico nervioso del grupo Novichok. Este veneno se pudo identificar de manera inequívoca en las pruebas".

El gobierno ruso pidió evitar los "juicios precipitados", luego de que Alemania confirmara que el opositor a Putin había sido envenenado Fuente: Reuters

Moscú ya había negado su participación en el incidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había afirmado que la versión de Alemania no estaba respaldada por evidencias y se había quejado por la forma en que Berlín había elegido divulgar la información.

De 44 años, Navalny es un abierto crítico de Putin y un hombre especializado en investigaciones de alto impacto sobre la corrupción oficial. Tras descomponerse un vuelo doméstico ruso después de beber una taza de té, que sus aliados denunciaron estaba envenenado, fue trasladado en avión a Alemania el mes pasado. El hospital Charite de Berlín, que está tratando a Navalny, dijo que permanecía en estado grave en una unidad de cuidados intensivos conectado a un ventilador pulmonar artificial a pesar de que algunos de sus síntomas estaban cediendo. Además agregó que no podía descartar consecuencias a largo plazo del envenenamiento y que esperaba que permaneciera enfermo por un largo período.

Rusia ya está sometida a varias sanciones occidentales tras la anexión de Crimea hace seis años y otro enfrentamiento con las naciones europeas o con Estados Unidos puede perjudicar aún más su economía. "No entendemos cuál podría ser el motivo de las sanciones. En general, no aceptamos el discurso y el lenguaje de las sanciones, lo consideramos absolutamente inaceptable. Pero en este caso, no entendemos las razones para discutir el tema de las sanciones", finalizó hoy el portavoz del Kremlin.

