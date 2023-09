escuchar

KIEV.- El presidente ucraniano, Voldimir Zelensky, nombró al exfutbolista y entrenador Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004, como su asesor independiente.

La decisión fue anunciada mediante un decreto presidencial que apareció ayer por la tarde en el sitio web de la presidencia de Ucrania.

Zelensky con Shevchenko

En su carrera, Shevchenko -considerado el mejor jugador de la historia del país- jugó para el Dynamo de Kiev, el Chelsea y el Milan. De 2016 a 2021 fue entrenador de la selección de su país y recibió el título de Héroe de Ucrania.

“Mi papel no cambia, soy consejero independiente y seguiré haciendo lo que siempre he hecho: ayudar como pueda a mi país, Ucrania”, comentó a ANSA Shevchenko, antes de bajar al green de golf para el All Star Match que precede a la Ryder Cup.

Andriy Shevchenko, en el All-Star de la 44 Ryder Cup en el Marco Simone Golf y Country Club en Roma, el 27 de septiembre. (Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS - AFP

El exdelantero ucraniano está en el Marco Simone de Guidonia, donde pronto participará en la competición-exposición, uno de los eventos de la Ryder Cup.

Shevchenko, de 46 años, se retiró del fútbol en 2012. Con la camiseta del Milan ganó la Liga de Campeones de la temporada 2002-2003 (perdió la final por la Copa Intercontinental contra Boca Juniors en Tokio) y el Scudetto de la temporada siguiente. Shevchenko también fue Balón de Oro en 2004.

El exinternacional forma parte de una de las generaciones de jugadores más exitosas de la historia del fútbol ucraniano y fue uno de los principales artífices del partido Game4Ukraine, un amistoso que reunió a grandes exjugadores el pasado mes de agosto en Londres con el objetivo de recaudar dinero para reconstruir escuelas derribadas durante la guerra.

El partido solidario Game4Ukraine reunió a estrellas como Piqué, Shevchenko, Eto'o y Cannavaro. DAZN - DAZN

Boicot al fútbol ruso

Además, hoy mismo la Asociación de Fútbol de Ucrania (UAF) anunció que el país boicoteará las competiciones europeas de fútbol en la que participen equipos rusos, una medida a la que ya se sumó Polonia.

Estas reacciones se producen un día después de que la UEFA decidiese el reingreso de los equipos rusos sub-17 en sus competiciones internacionales, una medida que la UAF “condena con firmeza”, según un comunicado publicado en su sitio web.

El presidente ruso, Vladimir PutinM el técnico de la selección de fútbol, Stanislav Cherchesov, y varios jugadores del equipo nacional posan para una foto durante una premiación en el Kremlin, en Moscú, el 28 de julio del 2018. La Corte de Arbitraje Deportivo mantuvo la suspensión del fútbol ruso de toda competencia internacional por la invasión rusa de Ucrania. (AP/Pavel Golovkin, Pool)

La UAF “confirma que no participará en ninguna competición en la que tomen parte equipos rusos”, indicó el organismo, haciendo un llamado a la UEFA “a dar marcha atrás en su decisión” e instando al resto de países a “boicotear los eventuales partidos en los que participen los equipos rusos si son readmitidos”.

Ayer, la máxima instancia del fútbol europeo decidió el reingreso de los equipos rusos sub-17 al considerar que “no deben ser castigados por actos cuya responsabilidad incumbe exclusivamente a los adultos”.

El comité ejecutivo de la UEFA considera que “es particularmente lamentable, debido a la persistencia del conflicto, que una generación de jugadores menores se vea privada de su derecho a disputar competiciones internacionales de fútbol”.

Sin embargo, la UEFA precisó que los partidos de equipos rusos deberán ser jugados “sin la bandera, el himno y las equipaciones oficiales” rusas, “y en el exterior del territorio ruso” y además reiteró “su condena de la guerra ilegal liderada por Rusia, y confirma que la suspensión de todos los otros equipos rusos -clubes y selecciones nacionales- seguirá en vigor hasta el final del conflicto en Ucrania”.

