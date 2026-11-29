En los últimos días, en cualquier reunión familiar, o entre amigos, la charla termina en lo mismo: las elecciones presidenciales de este domingo: “Si te ponés a escuchar las conversaciones de la gente, el tema principal es la política y las elecciones”, sostuvo Aldana, una joven de 25 años que reside en Madrid, en diálogo con LA NACION.

España se encuentra en un momento decisivo, debido a que el actual líder socialista, Pedro Sánchez, convocó a elecciones, tras una derrota parlamentaria.

El puntapié inicial de este llamado a elecciones anticipadas fue el desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años cuyo caso se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda que atraviesa el país y provocó masivas protestas. En ese contexto, Sánchez propuso una serie de medidas en el Congreso, que fueron rechazadas por la mayoría, por lo que el actual mandatario convocó a elecciones.

Entre los candidatos, que el jueves por la noche protagonizaron más cruces que propuestas en el último debate, se encuentra el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal; el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la candidata de Front Ampli, Ada Colau, además del propio Sánchez.

Los cuatro candidatos se enfrentaron en el debate Academia de TV - EFE

Los jóvenes españoles -varios de ellos consultados por LA NACION- muestran ideologías definidas y candidatos preferidos de lo más variados, pero encuentran también un punto en común que es unánime: los comicios son importantes y se debe asistir a las urnas.

“Va a ser un día tenso”

Al ser indagados en torno a las expectativas que tienen sobre los comicios y futuro próximo de España, comparten con entusiasmo que sí van a votar, aunque no lo viven de igual manera. En ese sentido, Aldana lo resume en una palabra: incertidumbre, y justifica: “Porque en un primer momento sí parecía que era muy definitivo que saliera la derecha y ahora está esa pequeña esperanza de que vuelva a salir la izquierda”.

En tanto, Mariana, de 25 años, cree que es “muy necesario que todo el mundo lo haga”, mientras que Catalina reconoce que asistirá “con muchas ganas”, al tiempo que comparte su situación y desliza algunas anomalías que empezaron a trascender: “Vivimos en Coruña y nos estamos yendo todas a pasar el fin de semana a Madrid para poder votar en persona, porque no nos fiamos del voto por correo. Están llegando a las casas papeletas de gente que ya ha fallecido y solo de algunos partidos”.

Por su parte, Isabel, de 22 años, insistió, en diálogo con LA NACION, que ningún ciudadano debería abstenerse de votar: “Este 29 de noviembre va a ser un día tenso. Esperemos que para bien, pero veremos”.

Las elecciones se llevaN a cabo este domingo 29 de noviembre A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Memes, protagonistas de las campañas

En estos últimos días, en los grupos de WhatsApp, circulan memes, videos y contenido con inteligencia artificial, una herramienta común a todos los partidos: “Se comentan mucho, sobre todo los memes, porque creo que, en esta campaña, han tenido muchísima fuerza, como también la inteligencia artificial, que han usado todos los partidos”, graficó Aldana.

Pese al uso sostenido de este recurso, los jóvenes consultados coinciden en señalar que los mensajes concentran una visión sesgada de lo que se avecina porque está influida por el entorno o grupo de pertenencia. “En nuestro círculo de amigas sí hablamos, pero porque todas tenemos la misma ideología, yo creo que está muy polarizado: es extrema izquierda o extrema derecha”, dijo Catalina, y agregó: “Entre los jóvenes sí se habla”.

En la misma línea, Isabel destacó: “Si en algo estamos de acuerdo todos, independientemente de a quién votes, es que estas elecciones son muy importantes”.

Mariana, también plantea que se habla mucho de política entre gente de su edad, e identificó una preocupación: “Hay un problema entre los más jóvenes, y es que se guían sobre todo por lo que les dicen los demás y por lo que ven en redes sociales”, dijo, y subrayó: “Se expanden muchos bulos [información falsa] cada día, mucha información falsa, y es bastante peligroso”.

Los ciudadanos pueden elegir a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) DIEGO RADAMES - DIEGO RADAMES

Las preocupaciones mas allá de la ideología

Al ser consultados por sus preocupaciones, la vivienda aparece en tres de las cuatro respuestas, debido a que están en una edad donde piensan en independizarse. En el caso de Aldana, quien cobra un salario “decente” reconoce que es muy difícil alcanzar los salarios de las rentas: “Aunque esté cobrando un salario decente, no veo el momento en el que me pueda independizar, ya que, por lo menos en Madrid, los alquileres tienen unos precios exagerados y al final con el salario que estás cobrando no te da para vivir”.

“Si tú cobras 2000 euros y el alquiler te cuesta 1500, con 500 euros tienes que pagar la luz, el agua, el gas, la comida, tú puedes tener un techo, pero ¿con qué comes?”, reflexiona en voz alta.

Manifestantes acamparon en la Puerta del Sol de Madrid contra los desalojos y la crisis de vivienda Daniel Gonzalez - EFE

Por otro lado, Isabel piensa en comprar y llega al mismo lugar. “No puede ser que yo con 22 años no vea el momento de comprarme una casa y hago las mates y no me da”, dice. También le preocupa la inmigración, un punto en el cual coincide con Catalina, quienes mencionan el caso de Ceuta y lo relacionan con la preocupación de las viviendas: “Si no se construye más vivienda y la población aumenta, todo lo que ha pasado en Ceuta, han entrado miles, cientos de miles de personas en Ceuta que luego se mueven o durante estos cuatro años, es que no me quiero inventar la cifra, pero un montón”

“Entonces tenemos un, un problema de vivienda y de inmigración muy grave y yo como joven que mira el futuro no, no veo la posibilidad real de comprar una casa”. Para ella y para Catalina, la inmigración es otro de los grandes temas, y Catalina también suma los salarios y los impuestos.

Mariana, en cambio, pone el foco en el avance de la derecha, ya que le preocupa la redistribución de: “Si privatizan la sanidad, mucha gente no podría permitirse ir al hospital ni siquiera un día”, dice, y agrega, con estudiar una carrera sin ayudas del Estado.

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Cómo se informan

Isabel no mira televisión, pero destacó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, e identificó algo nuevo: candidatos entrevistados en La Revuelta, el programa de David Broncano, y en el canal de Jordi Wild. “No pensaba verlas, te diré. Pero ya que las hacen y que va destinado a los jóvenes, está bien verlas, enterarnos”, relató.

Aldana notó algo similar: “Los propios representantes políticos han aceptado entrevistas de personas o influencers que hace unos años no se hubiera concebido”, sostuvo, y nombró también a Broncano y a Plex, dos youtubers reconocidos por la audiencia joven, pero destacó: “No sé hasta qué punto llega a influir en el voto”. Asimismo, se informa por la televisión y los diarios digitales, aunque reconoció que todo le llega primero por las cuentas de los medios en redes sociales.

La entrevista de Abascal en el programa La Revuelta

Catalina sigue la campaña por redes, debates y noticias: “Este año se han hecho un montón de podcasts a los cuatro líderes de las principales partidos políticos. Luego también se han hecho muchos videos de YouTube y demás”. Sin embargo, cuando se le preguntó si los partidos le hablan a la gente de su edad, contesta con una palabra: “Normal”.

Mariana mezcla televisión, prensa escrita y redes con el fin de “poder ver diferentes versiones y contrastar la información”. En la misma línea sumó: “Creo que sí que hablan los partidos a los jóvenes, pero depende del partido, lo hace de una manera u otra. Creo que la izquierda tiende más a proponer más ayudas y la derecha tiende más a meter miedo, como por ejemplo con la inmigración.

“Entonces, a los jóvenes muchas veces, creo que son bastante más influenciables que una persona adulta y el miedo muchas veces, les puede y pueden, tirar hacia ese lado simplemente por la información que escuchan”, agregó la joven.

Para resumir, Isabel subraya por qué esta vez buscaron a los jóvenes y les dieron un lugar destacado: “Hace cuatro años la política podía sonar más de adultos, más seria”, dice. “Somos un montón de gente joven, y nuestro voto vale lo mismo que el de la gente mayor que lleva votando al PSOE o al PP 50 años”.