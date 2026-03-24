Los precios del petróleo subían este martes impulsados por los temores sobre el suministro, luego de que Irán desmintiera haber mantenido conversaciones con el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El mandatario estadounidense había señalado que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

En ese contexto, los futuros del Brent avanzaban US$ 2,89 (2,9%) y se ubicaban en US$ 102,83 por barril en las primeras operaciones del día. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) subía US$ 2,49 (2,8%), hasta los US$ 90,62.

Los futuros del crudo cayeron poco más de un 10% este lunes, después de que Trump ordenara un aplazamiento de cinco días de los ataques contra las centrales eléctricas iraníes al afirmar que EEUU había mantenido conversaciones con representantes iraníes no identificados. Esas supuestas conversaciones habían dado lugar a “puntos de acuerdo importantes”, según el mandatario.

Vuelve a subir el petróleo tras una leve baja por el anuncio de Trump. Luis M. Alvarez - FR596 AP

“Al dejar en suspenso el plan de atacar las centrales eléctricas iraníes durante cinco días, EEUU eliminó de hecho gran parte de la ‘prima de guerra’ del precio del petróleo”, dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. “El moderado repunte de hoy [por este martes] no es más que el mercado recuperando el equilibrio en medio del caos. Los operadores son conscientes de que, aunque los misiles están en suspenso, el estrecho de Ormuz sigue estando lejos de ser una vía navegable segura”, agregó. La guerra paralizó, prácticamente, los envíos de cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo a través del estrecho de Ormuz.

Vuelve a subir el petróleo tras una leve baja por el anuncio de Trump. afp

Tras los dichos de Trump, desde Teherán rechazaron la afirmación de que hubiera habido contacto con Washington, tachándola de intento de manipular los mercados financieros.

“Incluso con una posible disminución de la tensión tras el anuncio [de este lunes] del presidente norteamericano, esperamos un precio mínimo de entre 85 y 90 dólares y una deriva natural de vuelta al rango de los 110 dólares hasta que se restablezca el paso por el estrecho de Ormuz”, señaló Macquarie, un grupo multinacional australiano de banca de inversión y servicios financieros con sede en Sídney, en una nota a sus clientes. Si el estrecho permanece efectivamente cerrado hasta finales de abril, el Brent podría llegar a los 150 dólares por barril, señalaron.

Noticia en desarrollo - Agencia Reuters