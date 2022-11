10 series y películas sobre fútbol para ver durante el Mundial de Qatar 2022

escuchar

El fútbol, ese deporte que despierta pasiones y mueve millones (de dólares e hinchas) en todo el mundo, acaba de inaugurar su fiesta más esperada. Ante el inicio de la Copa del Mundo que se celebra en Qatar, aquí va una opción ideal para la previa: una guía de 10 series y películas de ficción con el fútbol de protagonista.

1. El Presidente (Amazon Prime Video)

La serie presenta el lado menos amable del deporte. La producción de Amazon toma como base el Fifagate para contar, en su primera temporada, las tramoyas que llevaron a los capos del fútbol a esconderse entre la ropa sucia para no terminar tras las rejas. La segunda temporada, recién estrenada y filmada en Uruguay, cuenta la historia de Joao Havelange, quien tomó un deporte “de caballeros” y lo volvió industria multimillonaria. Está en Amazon Prime Video.

2. El gerente (Paramount +)

Ariel Winograd toma un hecho real, una campaña de marketing que estuvo a punto de salir muy mal pero terminó muy bien, y le añade elementos de ficción para su nueva película. Leonardo Sbaraglia ocupa el cargo del título en una empresa de electrodomésticos que promete devolver el dinero de los televisores adquiridos si Argentina no clasifica al Mundial de Rusia. Resultados y estadísticas se cruzan y hacen enojar a varios, entre ellos a una muy divertida Carla Peterson. En Paramount+ y NSNOw de Nuevo Siglo.

Trailer a la miniserie El gerente, de Paramount+

3. Robo mundial (Star +)

Lucho es un viudo que intenta que su hijo vuelva a sonreír, y le promete que van a ir juntos al Mundial, a ver a la selección argentina. La jugada le sale genial: tiene pasaje, hotel y entrada para los partidos, pero a último momento Argentina es sancionada y se pierde la competencia. En el intento de levantar el ánimo de su hijo, Lucho se unirá a un grupo de perdedores como él para robar la Copa que casualmente estará de visita en Buenos Aires por unos días. En el elenco están Joaquín Furriel, Benjamín Amadeo, Carla Quevedo y el actor uruguayo Hugo Piccinini. Está en Star+.

4. El fútbol o yo (NSNOW)

Pedro es un obsesivo del fútbol y no puede vivir sin ver un partido, así sea uno de la tercera de Tanganica. El hábito no cae en gracia de Verónica, su esposa, que entiende que en una rutina así no hay tiempo para ella. Por eso le da el ultimátum del título, y esa es la consigna de esta película de Marcos Carnevale que protagonizan Adrián Suar y Julieta Díaz. Está en el básico de NSNow de Nuevo Siglo.

5. Un juego de caballeros (Netflix)

Es una serie distinta: un drama de época para verdaderos apasionados. Fue creada por Julian Fellowes (Downton Abbey, La edad dorada) lo que ya es un sello de calidad por la reconstrucción de época, los diálogos y la mirada sobre las diferencias de clases. Esta miniserie de seis episodios de una hora se ambienta en la época victoriana y cuenta los inicios del fútbol a través de la visión de dos hombres de clases sociales bien distintas. En Netflix.

Tráiler de "The English Game" - Fuente: Netflix

6. 9 (VIX)

El mundo del fútbol es mucho más que pases, jugadas, goles y atajadas. Eso es lo que presenta la película uruguaya de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, quienes también firmaron un libreto con guiños al periplo de Luis Suárez. Esta es la historia de Enzo, un muchacho que está a punto de ser transferido a Inglaterra cuando es sancionado por comportamiento antideportivo. Eso lo hace reflexionar sobre su vida, lo que quiere su padre y sus propios deseos. Es una película sobre el fútbol pero que no muestra nada de deporte, sino un mundo a través de la mirada de este chico que busca su lugar. Está en la plataforma Vix+.

7. Las Bravas F.C. (HBO Max)

El fútbol no es solo cosa de hombres y eso atraviesa esta serie mexicana que se centra en Roberto Casas, futbolista de elite que de la noche a la mañana pierde todo y tiene que volver a su pueblo natal sin un peso, y con varios millones de deuda al fisco. Su tío se ofrece a pagar si logra que el equipo del título gane el torneo, y así inicia esta comedia que protagonizan Mauricio Ochmann, Ana Valeria Becerril e Irán Castillo. En HBO Max.

8. Uruguayos campeones (YouTube)

Adrián Caetano dirigió Puerta 7 (Netflix) sobre el mundillo de los barrabravas, pero antes se había encargado de esta historia que se centra en Rampla Juniors. Un cuadro con problemas de dinero y una hinchada de fierro, líos entre dirigentes y futbolistas y aspirantes a quedarse con la dirigencia del club son parte de esta serie que protagonizan Roberto Jones, Álvaro Armand Ugón y Pepe Vázquez. Es de 2004 y se la puede ver en YouTube.

9. Maradona: sueño bendito (Amazon Prime Video)

Desde aquellos tiempos en Villa Fiorito, Diego prometía convertirse en una estrella del fútbol. En el camino se encontró con algunos excesos, problemas y “malas juntas” que no hicieron más que agrandar la mística y su figura de estrella. En esta serie se repasa -y se pasa por el filtro de la ficción- vida y carrera de un hombre que marcó un antes y un después. La protagonizan Nazareno Casero, Juan Palomino y gran elenco. Está en Amazon Prime Video.

Tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito - Fuente: Amazon

10. Metegol (HBO Max)

Juan José Campanella venía de ganar el Oscar cuando decidió hacer esta historia animada que habla de amistad, compañerismo y por supuesto, fútbol. Está en HBO Max y es, siempre, un buen plan para ver una historia sobre una verdadera pasión.

Por NICOLÁS LAUBER.

El País (Uruguay)