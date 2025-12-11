5 estrenos para enamorarse
Historias de amor y emoción que llegan a la cartelera y prometen hacer latir el corazón un poco más fuerte
4 minutos de lectura
La cartelera de fin de año trae estrenos ideales para quienes buscan historias que toquen el corazón. Entre amores imposibles, reencuentros más allá del tiempo, enredos modernos y romances que nacen en los lugares menos pensados, la cartelera propone emociones intensas. A continuación, propuestas para elegir la que mejor combina con tu estado de ánimo.
Eternity
- Género: comedia romántica
- Director: David Freyne
¿Qué haríamos si pudiéramos elegir un amor para siempre? Eternity imagina un mundo donde las almas pueden reencontrarse después de la muerte y sigue a una pareja separada por un accidente trágico que descubre la posibilidad de volver a unirse en una dimensión paralela. Mientras ella intenta rehacer su vida, él busca una oportunidad para despedirse y volver a empezar.
Protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner y visualmente luminosa, explora el amor como algo que desborda el tiempo y la memoria.
Valor sentimental
- Género: Drama
- Dirección: Lasse Hallström
Valor sentimental es un drama clásico que combina calidez, nostalgia y momentos de gran honestidad emocional. Narra la historia de una familia atravesada por decisiones difíciles y heridas que resurgen. El conflicto gira en torno a un objeto heredado que reabre viejos dolores entre hermanos.
En la película, que despliega un tono íntimo, de silencios cargados y gestos contenidos, Hallström vuelve a su sello como director: personajes vulnerables, guiados por la emoción más que por la razón. Ideal para quienes disfrutan en el cine con historias que se sienten cercanas y universales.
Me has robado el corazón
- Género: comedia romántica
- Dirección: Chus Gutiérrez
Me has robado el corazón, una comedia romántica española con toques de road movie, cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero, que tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía los persigue. Para los que se animan al cruce entre comedia, cine de acción y thriller.
La dicha en movimiento
- Género: drama romántico
- Dirección: Maxi Gutiérrez
Ambientada en abril de 1983, en plena dictadura, la película cuenta la historia de amor entre Mario (Kevsho) y Ana (Ornella D’Elia), mientras “Los Twist” graban en los Estudios Panda su disco debut en solo 29 horas y media.
Maxi Gutiérrez parte de una clase por Zoom en plena pandemia para unir dos épocas marcadas por la opresión (los ’80 y 2020) y mostrar cómo, después del encierro, siempre llega una explosión creativa.
La película recupera el espíritu rebelde, irónico y luminoso de aquella generación y avanza entre Pipo Cipolatti, Fabiana Cantilo, Melingo y la sombra mítica de Charly García. Un romance íntimo dentro de un momento histórico que vibra alrededor. El resultado es una mirada nostálgica y vitalista sobre cómo las épocas difíciles pueden encender la creatividad, el deseo y la felicidad.
Beso de tres
- Género: comedia romántica
- Director: Chad Hartigan
Beso de tres, protagonizada por Zoey Deutch, Jonah Hauer-King y Ruby Cruz, arranca con un trío inesperado que cambia por completo la vida del protagonista: su mejor amiga y una desconocida quedan embarazadas al mismo tiempo. A partir de ese detonante, la película explora con humor, ternura y una cuota de caos los vínculos, las expectativas sobre la paternidad y las nuevas configuraciones en el amor. Hartigan evita los clichés del romance tradicional y apuesta por una mirada más honesta y actual sobre las relaciones, sus límites y sus oportunidades.
