Vera Lynn, la mujer que motivó a las Fuerzas Armadas y fue musa de Pink Floyd, falleció a los 103 años

18 de junio de 2020

Vera Lynn , la mundialmente conocida cantante británica, falleció a los 103 años, según informó hoy su familia. La intérprete se hizo famosa como " la novia de la Fuerzas Armadas ", ya que supo inspirar con sus canciones a las tropas británicas en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial.

"Fue una de las más queridas de Gran Bretaña", expresó la familia de la artista en un comunicado. Además, explicaron que Lynn estuvo acompañada hasta el último minuto en su casa de Ditchling, al este del condado inglés de Sussex.

La "novia de las Fuerzas Armadas"

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lynn se dedicó a entretener a las tropas y actuó en hospitales y campamentos del ejército. Según destacó BBC, llegó a viajar hasta India y Birmania, donde durmió en tiendas de campaña y en chozas de barro.

De esta forma, la vocalista llegó a convertirse en un potente símbolo de resistencia y esperanza en su país. Sus canciones " We'll Meet Again " y " The White Cliffs of Dover" fueron apenas dos de las piezas más destacadas de su carrera. La primera, en particular, fue considerada un en un verdadero himno de esperanza y resistencia durante la guerra.

Hace apenas dos meses, cuando comenzó la pandemia de coronavirus , la reina Isabell II hizo referencia en un discurso al clásico tema de la cantante y repitió: "Volveremos a estar con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, nos volveremos a ver".

El homenaje de Pink Floyd

Inspirados por la vida y el trabajo de Vera, Pink Floyd compuso la canción que llevó su nombre, incluida en su álbum The Wall (1979) y en la película homónima de 1982. La mítica frase con la que la vocalista tituló su éxito más grande, "Nos volveremos a encontrar", está incluida en la canción que lleva la firma de Roger Waters .

Su última aparición pública

En marzo, en plena cuarentena británica, Lynn alentó una vez más a los británicos a "redescubrir el mismo espíritu de las tropas", que, según sus palabras, "dejaron a sus familias y hogares para luchar por la libertad y muchos perdieron la vida tratando de protegernos a nosotros y nuestras libertades".

Además, hizo una invitación a los británicos: "Intenten encontrar la alegría que aún permanece en estos tiempos difíciles y hagan lo que puedan para ayudarse mutuamente. Como siempre, sigan sonriendo".

Una semana más tarde, Vera Lynn se convirtió en la artista más anciana en ubicar un álbum dentro de los 40 mejores en el Reino Unido, batiendo su propio récord tras entrar nuevamente en las listas musicales.

Remembering Dame Vera Lynn. pic.twitter.com/kZk7dIL9Fr &- Clarence House (@ClarenceHouse) June 18, 2020

La vida de Vera Lynn

La cantante nació el 20 de marzo de 1917, en el barrio londinense de East Ham, bajo el nombre de Vera Margaret . Comenzó a cantar desde niña y actuó en clubes locales cuando tenía apenas siete años, mientras que a los 11 dejó la escuela para dedicarse completamente a su carrera como bailarina. Vera Lynn, el nombre artístico que adoptó, viene de la inclusión del apellido de soltera de su abuela.

En reconocimiento a su trabajo artístico y humanitario, Isabel II le concedió el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1969 y Dama Comandante en 1975. "El encanto y la voz mágica de Vera Lynn cautivaron y elevaron a nuestro país en algunas de nuestras horas más oscuras. Su voz vivirá para levantar los corazones de las generaciones venideras", escribió en Twitter el primer ministro Boris Johnson .