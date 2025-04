A 17 años de su muerte, la triste historia de Rui Torres, el presentador mexicano de Art Attack

“Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque!”, era la frase con la que Rutilio Torres Malecón, más conocido como Rui Torres, encabezaba cada una de las emisiones de Art Attack, el programa de televisión infantil que se emitió en Disney Channel y que tenía al presentador mexicano al frente de la versión latina. El conductor estuvo al mando del ciclo entre 2000 y 2002; sin embargo, aquellos dos años fueron suficientes para que se ganara el amor y el reconocimiento del público.

Para muchos, Rui Torres siempre fue la cara de Art Attack

“¡Lápiz, papel y alerta!“, era otro de los eslóganes que aparecían en pantalla para indicar que era hora de poner manos a la obra. Aunque la gran mayoría llegó a pensar -como suele ocurrir en el mundo del arte- que encontrar los materiales podría terminar dándole un fuerte dolor de cabeza, no había que desesperar, ya que con solo buscarlos en casa se podían encontrar: tubitos de cartón, botellas, envases, papel de diario, crayones, tapitas y tijeras.

Pero el crédito no solo se lo llevaban las manualidades, sino también los distintos trucos para terminarlas. Uno de los más populares era el engrudo especial, la mezcla simple y económica a base de pegamento blanco y agua, ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Fórmula de Art Attack para realizar el engrudo especial

Pese a que las dos temporadas que grabó Rui Torres en Londres fueron un éxito, el joven decidió regresar a México para pasar más tiempo con su familia y fue el presentador español Jordi Cruz Pérez quien lo reemplazó. Si bien este era un rostro nuevo para Latinoamérica, Cruz venía de estar al mando de la versión española de Art Attack desde 1998.

Jordi Cruz, el conductor español, fue quien reemplazó a Rui Torres en la versión latina

Lejos de los reflectores, Torres continuó con sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se graduó en Ingeniería Telemática, y también inició sus estudios de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera a la que ingresó por ser uno de los estudiantes de mayor puntaje en la convocatoria, lo que lo llevó a quedar seleccionado entre más de 53.000 aspirantes.

Al regresar a su país natal, Rui se encontraría con la tragedia. Aunque poco se sabía de su vida privada, trascendió que estaba casado con una mujer llamada Elena y que, tiempo después de dejar el ciclo creado originalmente por la cadena británica ITV en 1990, se había convertido en padre.

En 2006, su hija de dos años falleció a causa de una fuerte pulmonía contraída durante un viaje familiar al estado de Zacatecas. Esto lo sumergió en una profunda depresión, la cual muchos señalaron como la razón de su muerte, que se dio el 24 de febrero de 2008, cuando tenía 31 años. Se habló de sobredosis de antidepresivos y hasta de suicidio; sin embargo, la causa de su deceso, hasta el día de hoy, es un misterio, dado que su círculo íntimo optó por no hablar al respecto.

En ese momento, desde el instituto ITAM, emitieron un comunicado con el que anunciaron la triste noticia. “La comunidad del ITAM le ofrece a la familia Torres Malecón su más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio, hermano de la maestra Maricruz Torres, acaecido el pasado 24 de febrero. Siempre será recordado con cariño por su familia y amigos”, escribieron.

El obituario de Rui cuando murió en 2008. Tenía 31 años

En diálogo con LA NACION, Jordi Cruz Pérez, quien actualmente tiene 48 años y llegó a conocer a Rui antes de reemplazarlo en la conducción del ciclo, se refirió a su triste muerte: “Yo tengo una versión de todo lo que ocurrió, pero como no la puedo constatar, nunca la he contado ni nunca la contaré. A mí me dio mucha pena porque lo que sé a ciencia cierta es que, para Rui, hacer Art Attack fue algo que marcó un antes y un después en su vida”.

Para muchos, Rui Torres fue y es la cara de Art Attack. Debido a esto es que a 17 años de su repentino fallecimiento, los seguidores del ciclo todavía lo recuerdan con cariño. Como no hay redes sociales suyas o alguna página donde escribirle, muchos expresan su afecto en algunos videos de YouTube, app en la que todavía hay varios recortes suyos, uno de los pocos registros de lo que fue su paso por la TV.

Primer capítulo de Art Attack

Con intención de homenajearlo en un nuevo aniversario de su partida, la cuenta de Instagram Momos_saad realizó un posteo especial el último 24 de febrero. “Hoy se cumplen 17 años del fallecimiento de Rui Torres, el presentador de Art Attack que enseñó a toda una generación que no necesitamos ser expertos para ser grandes artistas”, escribieron. En pocas horas, la publicación ya tenía casi 400.000 likes y cientos de comentarios.

A 17 años de su fallecimiento, sus fanáticos lo recordaron con cariño (Foto: Instagram/@momos_saad)

“Con mis 28 años sigo recordando las cosas que he aprendido cuando miraba el programa a mis 9 años. Siempre vas a ser una parte de mi/nuestra generación. Gracias”; “Todavía duele. ¡Mi ídolo de la infancia!”; “Gracias por apostar en mí!! Hoy soy una gran artista gracias a tus consejos” y “Qué bello recordar mi niñez con tanta creatividad y sueños gracias a este programa. Siempre lo recuerdo con mucho cariño”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos en la publicación.

En aquella foto -y como de costumbre- Rui sonríe delante de la escenografía del programa que conducía y que lo llevó a la fama, y en sus manos sostiene una de las tantas manualidades que enseñó a hacer frente a cámara y que, quizás, algunos de sus fanáticos hoy atesoran en sus casas.