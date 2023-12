escuchar

La temporada de premios está a punto de llegar y con las nominaciones del Globo de Oro, se pudo conocer un recorte de los títulos y nombres que aparecerán en las alfombras rojas. El lunes 11 de diciembre se conocieron los nominados a los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y como se presuponía Barbie y Oppenheimer, los éxitos cinematográficos del año, arrasaron con las nominaciones. No obstante, y como era predecible, hubo varios olvidos y ausencias dentro de las ternas que no pasaron inadvertidas y generaron el malestar de los fanáticos.

El 7 de enero de 2024, el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, se vestirá de gala para recibir a los nominados de la 81.ª edición de los Globo de Oro. A diferencia de los años anteriores, la transmisión estará a cargo de CBS y además se verá vía streaming a través de la plataforma Paramount+. Paralelamente, se sumaron dos nuevas categorías en las listas: Mejor logro cinematográfico y de taquilla y mejor actuación de stand up de comedia en televisión.

Barbieheimer arrasó en las nominaciones de los Globo de Oro(Fotos: Warner Bros Pictures vía AP y tomada de Twitter @NolanAnalyst)

En cuanto a las nominaciones, en el rubro cinematográfico, la película dirigida por Greta Gerwig encabeza las listas con 9 (nueve) nominaciones. En segundo lugar, quedó la otra parte del fenómeno Barbieheimer, con 8 (ocho nominaciones). Asesinos de la luna y Pobres criaturas se llevaron 7 (siete) menciones cada uno. Por su parte, en la pantalla chica, Succession (HBO Max) volvió a arrasar y consiguió 9 (nueve) nominaciones y The Bear (Star+) 5 (cinco).

No obstante, y como suele ocurrir con frecuencia en estos casos, hubo nombres y títulos que brillaron por su ausencia y despertaron el malestar de los fanáticos. El sitio especializado, Espinof, hizo un análisis de los olvidados de la próxima dición de los Globos de Oro, donde se destacan icónicos actores de Hollywood, éxitos de taquilla y producciones que no pasaron inadvertidas.

Tortugas Ninja, caos mutante, no fue incluida en la categoría de mejor película animada

Uno de los olvidos que más llamó la atención se dio en la categoría de Mejor película animada. The Boy and the Heron; Elementos; Spider-Man: A través del Spider-Verso; Super Mario Bros; Suzume; Wish: el poder de los deseos, fueron las seis elegidas. No obstante, Tortugas Ninja, caos mutante, la cual fue uno de los grandes éxitos de este año por su animación y recaudación, no fue incluida.

ARCHIVO – Estatuillas de los Globos de Oro durante una conferencia de prensa en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California el 6 de enero de 2009. La 80a entrega anual de los Globos de Oro se realizará el 10 de enero de 2023 (Foto AP/Matt Sayles, archivo)

Por otra parte, en una de las categorías más importantes, nada más y nada menos que mejor película, no incluyeron a Priscilla, la historia de la esposa de Elvis Presley dirigida por Sofía Coppola, tampoco a Todos somos extraños, protagonizada por Paul Mescal y Andrew Scott, ni reconocieron al trabajo de, Emerald Fennell, Saltburn. Asimismo, no se hizo ninguna mención a Asteroid City, de Wes Anderson, ni al trabajo de dirección de David Fincher en El asesino.

Si bien Joaquin Phoenix tuvo una nominación por Beau tiene miedo, Napoleón de Ridley Scott no fue reconocida en ninguna categoría Apple Studios

Hubo también actuaciones que pudieron haber sido reconocidas, como la de Vanessa Kirby en Napoleón, Adam Driver en Ferrari, Zac Efron en The Iron Claw, America Ferrera en Barbie, Julia Louis-Dreyfus en You Hurt My Feelings y Dominic Sessa en The Holdovers. Tampoco se reconoció a Harrison Ford, quien este año volvió a calzarse el sombrero en Indiana Jones y el llamado del destino y protagonizó la serie 1923.

Helen Mirren está nominada por su trabajo en 1923, pero su compañero de reparto no fue reconocido (Foto: Paramount+).

También en la pantalla chica, algunos contenidos como Reservation Dogs (Star +), Shrinking (Apple TV), Yellowjackets (Prime) y Poker Face fueron producciones que pudieron haber tenido más protagonismo en las ternas.

Los Globo de Oro se entregarán el 7 de enero en Los Ángeles, California. Serán transmitidos por CBS y se podrá ver en streaming a través de Paramount +. Para los fanáticos del cine y la televisión, la temporada de premios es una de las más esperadas del año y todo parecería indicar que así como habrá cuestiones predecibles, no faltarán algunos enojos y un par de polémicas.

La lista completa de nominados a los Globo de Oro

Cine

Mejor película - Drama

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomía de una caída

Mejor película - Comedia y/o musical

Barbie

Pobres critauras

American Fiction

The Holdovers

Secretos de un escándalo

Air: la historia detrás del logo

Mejor director

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Los asesinos de la luna

Celine Song - Past Lives

Mejor actriz de drama

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

Carey Mulligan - Maestro

Sandra Hüller - Anatomía de una caída

Annette Bening - NYAD

Greta Lee por - Past lives

Cailee Spaeny - Priscilla

Mejor actor de drama

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Leonardo DiCaprio - Los asesinos de la luna

Colman Domingo - Rustin

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Mejor actriz de comedia o musical

Fantasia Barrino - El color púrpura

Jennifer Lawrence - Hazme el favor

Natalie Portman - Secretos de un escándalo

Alma Pöysti - Hojas de otoño

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Pobres criaturas

Mejor actor de comedia o musical

Nicolas Cage - Dream Scenario

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air: la historia detrás del logo

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Beau tiene miedo

Jeffrey Wright - American Fiction

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe - Pobres criaturas

Robert DeNiro - Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - Secretos de un escándalo

Mark Ruffalo - Pobres criaturas

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - El color púrpura

Jodie Foster - NYAD

Julianne Moore - Secretos de un escándalo

Rosamund Pike - Saltburn

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor guión

Barbie

Pobres criaturas

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Past Lives

Anatomía de una caída

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Elementos

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Super Mario Bros

Suzume

Wish: el poder de los deseos

Logro cinematográfico y de taquilla

Barbie

Guardianes de la Galaxia Volumen 3

John Wick 4

Misión imposible: sentencia mortal (Parte I)

Oppenheimer

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Super Mario Bros

Taylor Swift: The Eras Tour

Mejor música original

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Pobres criaturas

Robbie Robertson - Los asesinos de la luna

Mica Levi - The Zone of Interest

Daniel Pemberton - Spider-Man: A través del Spider-Verso

Joe Hisaishi - The Boy and the Heron

Mejor canción

“What Was I Made For?” - Billie Eilish y Finneas, Barbie

“Dance the Night” - Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, Barbie

“Addicted to Romance” - Bruce Springsteen y Patti Scialfa, She Came to Me

“Peaches” - Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, y John Spiker, The Super Mario Bros

“I’m Just Ken” by Mark Ronson, Andrew Wyatt, Barbie

“Road to Freedom” - Lenny Kravitz, Rustin

Mejor película en habla no inglesa

Anatomía de una caída

Hojas de otoño

Io Capitano

Past Lives

La sociedad de la nieve

The Zone of Interest

Televisión

Mejor serie (Drama)

1923

The Crown

La diplomática

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor serie (Comedia)

El oso

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry

Mejor actor en serie dramática

Pedro Pascal - The Last of Us

Kieran Culkin - Succession

Jeremy Strong - Succession

Brian Cox - Succession

Gary Oldman - Slow Horses

Dominic West - The Crown

Mejor actriz en serie dramática

Helen Mirren - 1923

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - La diplomática

Sarah Snook - Succession

Imelda Staunton - The Crown

Emma Stone - The Curse

Mejor actor en serie de comedia y/o musical

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Segel - Shrinking

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - El oso

Mejor actriz en serie de comedia y/o musical

Ayo Edebiri - El Oso

Natasha Lyonne - Poker Face

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Elle Fanning – The Great

Mejor actor de reparto

Billy Crudup - The Morning Show

Matthew Macfadyen - Succession

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - El oso

Alan Ruck - Succession

Alexander Skarsgård - Succession

Mejor actriz de reparto

Elizabeth Debicki - The Crown

Abby Elliott - El oso

Christina Ricci - Yellowjackets

J. Smith-Cameron - Succession

Meryl Streep - Only Murders in the Building

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Mejor miniserie y/o película hecha para TV

Bronca

Todos quieren a Daisy Jones

All the Light We Cannot See

Compañeros de viaje

Fargo

Mejor actor en miniserie y/o película para TV

Matt Bomer - Compañeros de viaje

Sam Claflin - Todos quieren a Daisy Jones

Jon Hamm - Fargo

Woody Harrelson - Los plomeros de la Casa Blanca

David Oyelowo - Hombres de ley: Bass Reeves

Steven Yeun - Bronca

Mejor actriz en miniserie y/o película para TV

Riley Keough - Todos quieren a Daisy Jones

Brie Larson - Lecciones de química

Elizabeth Olsen - Amor y muerte

Juno Temple - Fargo

Rachel Weisz - Dead Ringers

Ali Wong - Bronca

Mejor actuación en stand up

Ricky Gervais - Armageddon

Trevor Noah - Where Was I

Chris Rock - Selective Outrage

Amy Schumer - Emergency Contact

Sarah Silverman - Someone You Love

Wanda Sykes - I’m an Entertainer