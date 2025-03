A 28 años del estreno de Buffy, la Cazavampiros, así están hoy todos los actores de la disruptiva serie

Buffy, la Cazavampiros fue una de las series más disruptivas de la década de los 90. Terror, comedia y drama, tres géneros que no solo mantuvieron en vilo a los televidentes entre 1997 y 2003, sino que también conquistaron el corazón de cada uno de ellos, quienes esperaban con ansiedad cada martes y jueves para ver un nuevo capítulo.

Buffy, la cazavampiros se emitió hasta 2003

La producción del director y guionista estadounidense Joss Whedon volvió a estar en boca de todos en las últimas semanas tras la muerte de Michelle Trachtenberg, una de sus protagonistas. Según transcendió, la actriz estaba en conversaciones para retomar su papel de Dawn Summers antes de su inesperado deceso a los 39 años.

A raíz de que este lunes 10 de marzo se cumplieron 28 años de su estreno, te contamos cómo están hoy los integrantes de elenco:

Sarah Michelle Gellar

La actriz y productora estadounidense de 47 años fue quien se puso en la piel de Buffy Summers, la protagonista de la tira. Fue tal la repercusión que logró con su interpretación que ganó seis Teen Choice Awards y el Premio Saturn a la Mejor Actriz de Televisión del Género. Además, recibió una nominación a un Globo de Oro.

Sarah Michelle Gellar como Buffy

Después del éxito de la serie, Gellar también le prestó su voz para el personaje de Gina Vendetti en el episodio de Los Simpson “The Wandering Juvie”, que se emitió en marzo de 2004. Su siguiente película fue Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004), en el que repitió el papel de Daphne.

En 2015, fundó Foodstirs, un comercio electrónico que vende kits para cocinar; mientras que en 2017, lanzó su propio libro de cocina, Stirring Up Fun with Food.

Alyson Hannigan

La actriz tenía 16 años cuando interpretó a Willow Rosenberg, la tímida amiga pelirroja de Buffy, experta en tecnología, cualidad que aprovechaba Buffy en sus investigaciones. Además, se destacaba por sus poderes de brujería.

Alyson Hannigan como Willow Rosenberg

Después de su interpretación en la icónica serie, participó en American Pie (1999), protagonizó la sitcom How I Met Your Mother (2005-2014), serie en la que le dio vida a Lily, Date Movie (2006), una parodia de comedias románticas y se puso en la piel de Ann Possible, la madre de Kim, en la película original de Disney Channel Kim Possible (2019).

Michelle Trachtenberg

La actriz interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, en el inicio de la quinta temporada. Aunque la protagonista nunca había mencionado que tenía una hermana, la aparición de Dawn fue rápidamente aceptada por el público.

Michelle Trachtenberg como Dawn Summers

Después de aquel éxito, Michelle participó de varias películas y series como Sueños sobre hielo (2005), Gossip Girl (2007), 17 otra vez (2009) y Killing Kennedy (2013), entre otros.

La actriz falleció repentinamente el 26 de febrero de 2025, con tan solo 39 años.

Charisma Carpenter

La actriz tenía 27 años cuando interpretó a Cordelia Chase en Buffy, la Cazavampiros y en su spin-off, Ángel. Después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Los Ángeles, donde se unió a la agencia de detectives sobrenaturales Ángel Investigations y obtuvo el poder de las visiones, don que le permite luchar contra el mal.

Charisma Carpenter como Cordelia Chase

Tras su participación en la reconocida producción de los 90, Carpenter interpretó a Kyra en Charmed (2004), a Kendall Casablancas en Veronica Mars (2005–2006), y a Rebecca Sewell en The Lying Game (2012–2013).

Nicholas Brendon

El actor tenía 25 años cuando interpretó a Xander Harris, el único amigo de Buffy sin ningún superpoder, aunque es quien da los ánimos y hace que la “Scooby-Gang” siga adelante.

Nicholas Brendon como Xander Harris

Por su papel de Xander, Brendon fue nominado como Mejor Actor de género de TV en los premios Saturn de 1998 y 1999, y en 2000 como Mejor Actor de reparto.

Después de interpretar a Harris, participó de la serie Kitchen Confidential (2005) y en 2007 se unió al reparto de Mentes criminales. Sin embargo, su adicción al alcohol lo apartaron del camino del éxito, ya que en más de una ocasión tuvo que ingresar en clínicas de rehabilitación y enfrentarse a la ley.

David Boreanaz

El actor y productor de 55 años es conocido por haber interpretado al vampiro Ángel, uno de los novios de Buffy. Además, protagonizó su propia serie Ángel, el spin-off de Buffy, la cazavampiros.

David Boreanaz como Ángel

Después de algunos trabajos para televisión, su próximo éxito llegó cuando se puso en la piel de Seeley Booth en Bones, la serie de doce temporadas que se estrenó en 2005. En 2010 una mujer lo denunció por acoso sexual y admitió haberla engañado, por lo que estuvo un tiempo sin trabajar.

Anthony Stewart Head

A sus 43 años, el actor y cantante británico le dio vida a Rupert Giles, el antiguo bibliotecario del Instituto Sunnydale, experto en lo oculto de la Pandilla Scooby, y el Vigilante y figura paterna de Buffy Summers.

Anthony Stewart Head como Rupert Giles

Tras su papel en Buffy, la Cazavampiros, Anthony participó de varias producciones, entre las que se encuentran Flying Home (2014), Motherland (2019) y Ted Lasso (2020-2023); entre otras.

Además de televisión, cine y teatro, Head lanzó un álbum de música junto con George Sarah en 2002 titulado “Music for Elevators”.

James Marsters

El actor tenía 36 años cuando se puso en la piel de Spike, un vampiro que hizo su aparición en la segunda temporada de la serie y fue uno de los amantes de Buffy en la sexta temporada.

Después de la gran aceptación que tuvo su personaje, prestó su voz al personaje Zamasu de Dragon Ball bajo el seudónimo de David Gray.

James Marsters como Spike

Marsters también escribió un cómic, Buffy the Vampire Slayer: Spike and Dru. A su vez, es músico y por años tocó la guitarra y cantó en bares y clubes de Los Ángeles, antes de grabar su primer disco. Ese talento lo llevó a cantar varias canciones en el episodio musical de Buffy, la cazavampiros, “Once More, with Feeling”.

Pedro Pascal

El actor chileno tuvo una breve aparición en un episodio de la cuarta temporada de la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar, en el que interpretó a Eddie, un estudiante que transforman en vampiro. En aquel entonces tenía 24 años y, según reveló, aquel papel lo salvó de la ruina.

Pedro Pascal como Eddie

“Viví de esta forma los primeros quince años de actor. Estamos hablando de muchos gastos y pocos ingresos: médico, cirugía, pagar alquiler... Tenía menos de siete dólares en mi cuenta, y un cheque de Buffy, la cazavampiros me salvó. Es, literalmente, la razón por la que sigo en Hollywood”, dijo en una entrevista para Entertainment Tonight.

Entre tantas producciones reconocidas en las que participó después de Buffy, la cazavampiros, se encuentran: Juego de tronos (2011-2019), El mentalista (2008), Narcos (2015), The Mandalorian (2019); Triple Front era (2019); The Last of Us (2023) y Gladiador II (2024).

