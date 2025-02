Es argentina y fue la cara de un éxito infantil que marcó a toda una generación y que terminó con la peor tragedia

Nubeluz fue uno de los programas infantiles furor de la década de los 90, tanto así que no solo se emitió en la televisión peruana, sino en más de 24 países alrededor del mundo. Sin embargo, todo terminó de una manera impensada: con la tragedia de una de sus dos conductoras.

Nubeluz fue furor en la década de los 90

Con más de 20 millones de espectadores, Almendra Gomelsky y Mónica Santa María se convirtieron en referentes de los más chicos. Las modelos, que también eran amigas, se embarcaron en el proyecto transmitido por Panamericana Televisión en 1990, cuando tenían 22 y 18 años, respectivamente.

Almendra junto a Mónica, quien terminó de la peor manera

Gomelsky nació en argentina y a los 15 años se fue a vivir a Perú con su familia debido a que su padre, ingeniero textil, había conseguido trabajo en aquel país durante dos años. Pero, al final, se quedó mucho más tiempo. Allí, Almendra se recibió de diseñadora de moda y cursó estudios de modelaje, de canto y ballet.

Las cuatro dalinas del programa Nubeluz fueron Almendra Gomelsky, Xiomy Xibillé, Mónica Santa María y Lilianne Braun

Aquel fue el mismo país que la hizo fanática de Yola Polastri, la referente infantil más popular de Perú. “Era hermosa cantando estas canciones, era mi ídola”, recordó tiempo atrás. Sin saberlo, Almendra seguiría sus pasos y causaría sensación en el público cada sábado y domingo.

“En la época de Nubeluz vivíamos en un país con terrorismo y muchas limitaciones; sin embargo, con inversión y, sobre todo, mucha creatividad logramos hacer de este producto algo maravilloso. Inclusive, en otros países dudaban de que fuera peruano”, contó la argentina durante una entrevista con el portal Peru21.

Pero no todo lo que resplandecía era oro. Mientras el público se divertía, Santa María transmitía una hermosa sonrisa que escondía una profunda depresión. Un año después del debut en televisión, la también llamada ‘danila chiquita’ tuvo su primer brote e intento de suicidio con ingesta de pastillas.

Mónica Santa María se suicidó a sus 21 años (Foto: Pinterest)

En cada apertura del programa, la joven peruana emitía mensajes motivacionales para los niños: “No tiene que estar triste, tú siempre debes estar contento, porque vives, porque estás aquí, en un mundo precioso. Tienes amigos, familia, gente que se preocupa por ti (...) Tienes que estar alegre siempre”. Sin embargo, por dentro vivía un infierno, sobre todo cuando las luces del estudio se apagaban y los pensamientos la acechaban.

Después de varios intentos en ponerle fin a su vida, el 13 de marzo de 1994 se suicidó de un disparo. A más de 30 años de este trágico desenlace, Almendra fue consultada sobre cómo afectó su vida aquel hecho. “Impactó en todos. Impactó en un país, en todos los que fue. Imaginate en nosotros que la conocíamos, que convivíamos”, recordó.

Y continuó: “Vivíamos ese año juntas todos los días. Impactó mucho porque además yo había conversado con ella la noche anterior, yo en ese momento estaba en Miami con Lili (la presentadora peruana Lilianne Braun)”.

Al escucharla, la periodista quiso saber qué hacía en el momento exacto en el que se enteró de la muerte de su colega: “Estábamos en un centro comercial con Lili y nos llama Jorge Tomasselo, que era el gerente de Nubeluz en ese entonces en Miami, a contarnos”.

Mónica Santa María interpretando Dame Tiempo

Lo cierto es que, tras lo sucedido, el ciclo no volvió a ser lo mismo, así como tampoco la vida de todos los que participaban de él. En marzo de 1995, Almendra Gomelsky abandonó Nubeluz y empezó a conducir su propio programa llamado Almendra, que estuvo al aire hasta 1997.

Así está Almendra Gomelsky hoy (Foto: Instagram/@almendra_gd)

En la actualidad, y desde su Instagram, cuenta en la que tiene poco más de medio millón de seguidores, comparte parte de su vida en pareja, trabajo y momentos libres, y se define como “conductora, esposa, mamá de dos y podcaster”.

Allí mismo, el 7 de diciembre de 2017, día en el que su excompañera de conducción habría cumplido 45 años, le dedicó una emotiva publicación. “Hoy es tu cumple Moni. Un año más el cielo está de fiesta y aquí estoy nuevamente como casi todos los días recordándote, porque aunque hace mucho que no nos vemos, tu imagen sigue intacta en mi corazón”, comenzó.

El recuerdo de Almendra el día que su compañera hubiera cumplido 45 años (Foto: captura Instagram/@almendra_gd)

Y completó: “Hoy estuve viendo muchos videos y entre risas y lágrimas estuviste muy cerca, leer las palabras de amor que todos te dedican, solo confirma que cuando uno siembra amor cosecha lo mismo más allá de esta vida (...) Te quiero y este abrazo que nos dimos hace mucho lo siento cada vez que lo veo”.

Almendra Gomelsky y su ausencia en la película de Nubeluz

En julio de 2024, Almendra se refirió a los motivos por los que no aceptó ser parte del proyecto de la película Sube a mi Nube de Sergio Barrio. Según contó, no estaba de acuerdo en cómo se iban a tratar ciertos temas. “Yo no participo ahí, si bien los realizadores me comentaron que la iban a hacer mucho antes de la pandemia, pero no he sido parte de la producción ni nada”, expresó en el ciclo peruano El Reventonazo de la Chola Chabuca.

Sube a mi nube, la película en homenaje a Nubeluz, se estrenó en septiembre de 2024

Además, Gomelsky señaló que sí estaría de acuerdo si el enfoque fuese concientizar acerca de la salud mental. “No sé cómo lo van a enfocar y ojalá que si lo enfocan por ese lado, ayude a personas con depresión. Creo que si lo van a hacer con respeto, porque conozco a las personas que están detrás. Sergio Barrios ha sido productor y director de Nubeluz. Los conozco, los quiero y respeto como profesionales y por eso espero, y estoy segura, que será con respeto”, concluyó.

Lucía Falotiche Por