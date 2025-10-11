A 35 años del estreno de Mujer bonita: del elenco que no fue al final que se modificó y otras curiosidades del clásico de amor

Si alguien hace una lista personal de las romcoms (comedias románticas) que hay que ver por lo menos una vez en la vida, en los primeros lugares tiene que estar, indiscutidamente, Mujer bonita (Pretty Woman). La historia de amor de “La Cenicienta moderna” sobre un empresario adinerado que, tras pasar una noche con una prostituta, le ofrece dinero para que lo acompañe durante toda su semana en Los Ángeles, dirigida por Garry Marshall (El diario de la princesa), se convirtió en un clásico de los clásicos. A su vez, presentó a una de las duplas de actores más icónicas y favoritas del cine: Richard Gere y Julia Roberts. Su éxito fue tan grande que traspasó generaciones e incluso hoy, 35 años después de su estreno, todavía da que hablar. Pero, lo que quizás muchos desconocen es que, el producto que llegó a la pantalla no era la propuesta original. La producción pensó en otra trama, otro título y hasta en otro elenco.

Mujer bonita

El casting de la discordia: los actores que fueron considerados para protagonizar Mujer bonita

Aunque parece inconcebible pensar a Mujer bonita sin Gere y Roberts, la realidad es que ellos no fueron ni la primera ni la segunda opción para cubrir los roles protagónicos. Una de las primeras actrices pensadas para ponerse en la piel de Vivian Ward fue Molly Ringwald, quien veía de protagonizar El club de los cinco (The Breakfast Club) y hasta querían emparejarla con Christopher Lambert. Disney realmente también quería a Meg Ryan, una de las estrellas de la época, pero al final la contratación no prosperó.

La propuesta también llegó a Michelle Pfeiffer, Jennifer Jason Leigh, Melanie Griffith, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jennifer Connelly, Daryl Hannah, Kristin Davis, Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields y Jodie Foster. De hecho, Diana Lane y Valeria Golino estuvieron muy cerca de quedarse con el papel. A su vez, Drew Barrymore y Winona Ryder realmente anhelaban el rol protagónico, pero el director consideró que eran demasiado jóvenes. Finalmente, a la pulseada la ganó Roberts, que por entonces era una suerte de novata en la industria. Por aquel entonces había hecho Mystic Pizza y Magnolias de acero (Steel Magnolias), y tenía solo 20 años. Este fue el primer papel bisagra de su carrera.

Entre las actrices que casi interpretan a Vivian Ward estuvieron Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald y Meg Ryan; mientras que para el de Edward Lewis se consideró a Harrison Word, Al Pacino y John Travolta

Para el personaje de Edward Lewis también hubo varias consideraciones. Al Pacino llegó a hacer una prueba de cámara con Julia Roberts, pero después sintió que no era el actor ideal para el papel. Burt Reynolds, Albert Brooks y Sylvester Stallone le bajaron el pulgar a la propuesta y John Travolta y Christopher Reeve también se presentaron a la audición. A su vez, estuvieron en consideración Robin Williams, Dennis Quaid, Harrison Ford, Bruce Campbell, Danny Glover y John Heard. Tras la elección de la actriz como protagonista, el rol de su interés amoroso terminó en manos de Richard Gere, que por entonces tenía 40 años.

El final alternativo

Si bien la historia tiene un final feliz para los protagonistas, originalmente esa no fue la idea que tenían los productores. En 2015, Jeffrey Katzenberg, expresidente de Walt Disney Animation Studios, reveló que originalmente la película fue pensada para adultos y tenía un final no apto para todo público: “En la versión original creo que ella moría por una sobredosis. Así que fue difícil convencer a la gente de que deberíamos hacerla en Walt Disney y de que era un cuento de hadas, una película de princesas. Pero, como dicen, el resto es historia”.

La película en general iba a tener un tinte mucho más dramático. El guionista J. F. Lawton le admitió a Vanity Fair, que era “un drama oscuro inspirado en películas como Wall Street y El último deber (The Last Detail)”. Aunque el tono del film cambió y se alivianó, se mantuvieron algunas escenas iniciales como la salida a la Ópera, la cena con el empresario al que Edward le quiere comprar la compañía o la mala experiencia de compras en Rodeo Drive.

Originalmente, la película iba a tener un final más oscuro y dramático, pero finalmente se eligió un desenlace más feliz Archivo

Asimismo, admitió que si Al Pacino y Michelle Pfeiffer hubiesen sido elegidos tras su audición, la película habría sido diferente. “Podría haberse acercado más al guion original y quizás no haber tenido un final feliz. Pero la química entre Julia y Gere se notaba en la pantalla y en las audiciones. Es imposible imaginar un final diferente, porque simplemente se conectan”, sostuvo.

“La química entre Roberts y Gere fue perfecta. Los actores aportaron tanta ternura y encanto que no pensé que el público quisiera un final oscuro, y me ayudó mucho que ser de la escuela de los finales felices”, afirmó el director Garry Marshall.

El título que no fue

Así como originalmente el final no iba a ser de amor y felicidad, el título tampoco iba a ser Pretty Woman. El primer guion que escribió J. F. Lawton se titulaba 3000, por el dinero que Edward le ofrece a Vivian. Esto cambió luego de que la canción de 1964 “Oh, Pretty Woman”, de Roy Orbison, fuera incorporada al soundtrack de la película. A partir de esto decidieron usarla para titular el film.

Cómo Julia Roberts convenció a Richard Gere de hacer la película

El propio Richard Gere admitió que sintió la química con Julia Roberts la primera vez que la vio. En 2015, durante una entrevista con Today en el marco de los 25 años del estreno de la cinta, el actor contó que quedó “hipnotizado” al ver a la actriz por primera vez. Esto fue advertido también por Marshall, quien los vio charlar en un pasillo y se dio cuenta de la conexión que tenían sin conocerse.

De hecho, fue la protagonista de La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding) quien lo convenció de aceptar el protagónico. Durante su paso por The Tonight Show (NBC) en 2024, Gere le contó a Jimmy Fallon que Marshall fue quien los presentó. Le dijo: “Richard, Julia es buena. Es buena, te va a gustar”. El actor contó que Roberts fue a verlo a su oficina: “Gary nos presentó y se fue. Volvió a llamar como 45 minutos después y me preguntó: ‘¿Qué tal?’”.

Julia Roberts fue quien convenció a Richard Gere de protagonizar Mujer bonita

“Y le dije [a Julia]: ‘Es Gary’. Estaba hablando con Gary, y ella estaba del otro lado del escritorio, escribiendo algo en un papel. Después lo dio vuelta, lo dejó, y yo lo leí. Decía: ‘Por favor, di que sí’. Así que le dije: ‘Gary, creo que acabo de decir que sí’“, rememoró Gere. Fue así como accedió a interpretar a Edward Lewis. Tras el éxito que tuvieron como pareja de ficción, nueve años después el director volvió a reunirlos para protagonizar otra comedia romántica, Novia fugitiva (Runaway Bride).

La doble de Julia Roberts

Si bien Julia Roberts fue quien se puso en la piel del personaje principal, tuvo una doble de cuerpo en algunas escenas. De hecho, en el póster de la película es su cabeza sobre el cuerpo de Shelley Michelle. Según el sitio IMDb, en el rodaje Garry Marshall advirtió que Michelle tenía demasiada delicadeza para caminar, puesto que se había formado como bailarina clásica. Eso no iba con la forma de caminar de Roberts, así que tuvo que desarmar las formas y aprender a caminar como la actriz.

El millonario collar custodiado por dos guardaespaldas

Sin duda, los vestuarios de la película se volvieron icónicos, pero hay algo en el vestido rojo -que originalmente iba a ser negro- que usa Vivan para ir a la Ópera que simplemente es superior. Quizás podría ser también por el collar de rubíes que lleva alrededor del cuello, el cual era tan valioso que un equipo de seguridad tuvo que custodiarlo durante el rodaje. En diálogo con Metro, Dan Lester, supervisor de vestuario de la película, contó que la pieza era de la joyería Fred’s y que el estudio se puso en contacto con ellos para usarla. “El día que Vivian lo tenía que usar, tuvimos que ir a recoger las joyas y yo tuve que firmar el recibo, y luego, dos guardias de seguridad me acompañaron y pasaron todo el día en el set”, reveló. Cuando terminaron, lo llevaron de regreso a la tienda. Según las estimaciones, el valor de la joya era de alrededor de 250 mil dólares.

El collar de rubíes que usó Vivan era tan valioso que un equipo de seguridad tuvo que custodiarlo durante el rodaje Archivo

Para quienes quieran darle play por primera o décima vez, Mujer bonita está disponible en la plataforma de streaming Disney+ y en Mercado Play, y tiene una duración de 120 minutos.