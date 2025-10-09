El regreso de un clásico: la comedia que consagró a Jim Carrey llegó a Netflix

Netflix apuesta constantemente por una mezcla de novedades y grandes éxitos del pasado para conquistar a sus suscriptores. En esta oportunidad, la plataforma volvió a despertar la nostalgia de muchos al sumar a su catálogo una película que marcó un antes y un después en la historia de la comedia. Con un elenco inolvidable, escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva y un humor que sigue vigente a pesar del paso del tiempo, este clásico promete volver a hacer reír a nuevas generaciones y a quienes ya la disfrutaron en su estreno.

Se trata de La máscara, película estrenada en 1994 que narra la historia de Stanley Ipkiss, un tímido empleado bancario que encuentra una misteriosa máscara capaz de liberar su lado más extrovertido y caótico. A partir de ese hallazgo, su vida da un giro inesperado, lleno de enredos, persecuciones y situaciones disparatadas que se volvieron inolvidables para el público de los ‘90. La cinta conquistó a millones con su ritmo vertiginoso, su estética colorida y la química entre Jim Carrey y Cameron Díaz, quien debutó en el cine con este papel.

Se trata de una de las películas más recordadas de los años ‘90

Más de tres décadas después, es todavía una de las comedias más queridas del género. Su mezcla de humor, romance y fantasía, sumada a los innovadores efectos especiales de la época, la convirtieron en una obra que resistió el paso del tiempo. Ahora, su llegada a Netflix representa una oportunidad perfecta para volver a disfrutarla o descubrirla por primera vez desde la comodidad del sillón.

Cabe recordar que la película consolidó la fama del actor, con un humor visual inspirado en los clásicos dibujos animados, gestos exagerados, transformaciones y una energía desbordante que definió el estilo de Jim Carrey en sus primeros años de carrera.

De qué trata La máscara

Jim Carrey alcanzó la fama mundial gracias a este papel

La historia sigue a Stanley Ipkiss (Jim Carrey), un empleado de banco amable pero extremadamente inseguro, que pasa sus días entre la rutina, las burlas de sus compañeros y la compañía fiel de su perro Milo. Todo cambia cuando encuentra una misteriosa máscara con poderes sobrenaturales que, al colocársela, despierta un costado completamente distinto de su personalidad: audaz, exagerado y lleno de una energía incontrolable.

Sin embargo, detrás del caos y la comedia, La máscara también muestra el lado más humano del protagonista. En medio de persecuciones, enredos y números musicales, Stanley intenta conquistar a Tina Carlyle (Cameron Díaz). Al mismo tiempo, debe enfrentarse a Dorian Tyrell, un peligroso criminal que descubre el poder del objeto y hará lo que sea por apoderarse de él. Así, la película combina acción, romance y fantasía en una trama atrapante.

El film fue estrenado en 1994 y se convirtió en un fenómeno global

En definitiva, La máscara es una de esas películas capaces de divertir sin importar cuántas veces se la vea. Con su mezcla de humor desbordante, romance y un toque de magia, se mantiene como un clásico que marcó a toda una generación y que sigue conquistando a nuevas audiencias. Si lo que buscás es una comedia llena de energía, efectos visuales inolvidables y una dupla protagónica que brilla en cada escena, esta joya que Netflix acaba de sumar a su catálogo es una elección infalible.