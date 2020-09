Con la impronta explosiva que la caracteriza, la conductora de Nada personal empezó su programa del martes con ruidos de bocinas y la canción de Feliz domingo Crédito: Captura de pantalla / elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 13:33

Este martes, Viviana Canosa celebró en Nada personal (elnueve) el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el per saltum. Con el histrionismo que la caracteriza, la conductora quiso imitar la movilización que hubo frente a la casa de Ricardo Lorenzetti, empezó el programa con ruidos de bocinas y, en tono jocoso, pidió a la producción que pusiera la canción de Feliz domingo.

Canosa, especialista en mantenerse en el foco de atención con su magazine político, inició el ciclo de anoche con un graph que rezaba: "¡Vivan las bocinas!", y se refirió a la decisión de la Corte de habilitar el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, a fin de no ser removidos de los cargos que ocupan en la justicia federal penal.

"Cómo están les pibes hoy eh, cómo están 'les pibis'", arrancó diciendo la conductora en clara alusión a la expresión del joven funcionario del Ministerio de Salud Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes de esa cartera que, semanas atrás, utilizó el lenguaje inclusivo en una conferencia de prensa.

Luego de chicanear a Pablo Caruso, uno de sus panelistas que suele mantener una postura cercana al oficialismo, Canosa pidió que musicalizaran el estudio con la emblemática canción de Feliz domingo, el programa televisivo de concursos conducido por Silvio Soldán. "Me lo imagino a Silvio Soldán abriendo el cofre de la felicidad porque la Corte Suprema, por unanimidad, aceptó el per saltum", dijo, entre risas.

Y siguió: "Fuerte la noticia de hoy, fue goleada por 5 a 0. Si querés ponchalo a Caruso, no le tengo miedo. Yo no estoy celebrando, estoy contando lo que sucedió en el día de hoy". En medio del fervor, la conductora le preguntó al invitado Diego Guelar, exembajador de Argentina ante la República Popular China durante la gestión de Cambiemos, si creía que la decisión del tribunal representaba "el principio del fin del presidente Alberto Fernández". El exfuncionario contestó: "No, yo creo que es una expresión de salud".