Christian Sancho, de sus planes de boda al fuerte conflicto con su ex: “Yo no voy a salir a pelearme, se encargarán los abogados”

En medio de los festejos de Sex, Viví tu experiencia, Christian Sancho habló del éxito profesional que está viviendo con la obra, de sus planes de casamiento con Celeste Muriega e hizo referencia a las declaraciones públicas de la madre de su hijo menor, Vanesa Schual, quién lo acusó de haberse llevado todos los ahorros que tenían como pareja cuando se separaron.

Sin querer dar demasiados detalles, el actor advirtió que ya hubo un cruce de cautelares y que no hablará por respeto al bienestar del menor.

“[Con Celeste] estamos conviviendo. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena convivencia”, dijo Sancho ante las cámaras de Socios del espectáculo mientras su novia Celeste Muriega lo abrazaba. Y tras confirmar que se viene el casamiento, el actor contó cómo será la boda: “Vamos a hacer un lindo festejo con amigos” , advirtió.

Christian Sancho y Celeste Muriega en el festejo de cumpleaños del actor The Grosby Group

“Hubo una situación con tu ex, ¿pudiste poner las cosas en orden?”, preguntó el cronista de eltrece rompiendo el clima de amor y armonía que se respiraba. “Sí, sí está todo controlado. Los abogados se encargaron. A mí me tomó de manera sorpresiva pero fue una relación que ya se terminó hace más de tres años”, expresó el modelo midiendo cada una de sus palabras.

Es que, según contó Pablo Layus en Intrusos, su exmujer lo acusó de haberse llevado todos los ahorros que compartían como pareja una vez que se separaron . “Me escribió indignada. Me dijo: ‘Abandonó la casa en la que convivíamos hasta febrero. Nos dejó económicamente insolventes y se llevó todos los ahorros de la familia’”, explicó el periodista.

Ante esta situación, Sancho puso abogados y se defendió de las acusaciones. “ Yo siempre guardo respeto para las madres de mis hijos y desde ese lugar nunca voy a salir a responder nada. Me parece que cuando hay acusaciones que no son ciertas, que se encarguen los abogados. Yo no tengo que salir a decir nada porque la realidad es que tengo una linda crianza, una linda paternidad con nuestro hijo y tenemos la posibilidad de disfrutar eso”, agregó desmintiendo todo sobre lo que se lo acusó mediáticamente.

Y enseguida, advirtió que la justicia falló a su favor con una medida cautelar para proteger a su hijo Gael de 12 años. “Me parece que hay que tener respeto. Yo soy una persona muy respetuosa y la gente del medio lo sabe. Me manejo de una manera prudente y con respeto ante todas las situaciones. Por eso cuido mucho a mi hijo. Ya se falló a nuestro favor con una medida cautelar para que cuide a mi hijo. Yo no voy a salir a pelearme con nadie, a discutir con nadie, todo lo que se haga será por vía de los abogados”, explicó.