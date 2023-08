escuchar

El sábado 26 de agosto, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de una triste noticia: Hernán Terranova, quien participó de Cuestión de Peso (eltrece) en la edición de 2017, había muerto. La información fue confirmada por sus excompañeros de ciclo, quienes lo despidieron con gran dolor en las redes sociales y, en diálogo con LA NACION, lo recordaron con la alegría que él transmitía.

“Mi nombre es Hernán Terranova. Tengo 41 años y peso 180 kilos. Yo trabajo en una forma sedentaria porque siempre estoy en la caja y más de 20 minutos no puedo caminar. Me iba a operar y vinieron unos amigos, me encerraron en una pieza y me dijeron: ‘Nos parece que si seguís así te vas a morir’”. Esa fue su presentación desde su verdulería para Cuestión de Peso, ciclo al que acudió para tratar su obesidad.

Hernán Terranova en Cuestión en Peso: el reality lo llevó a la fama y le dio amigos para toda la vida

En aquel entonces, el reality se había convertido en un éxito de la pantalla y conforme a esta gran popularidad, Hernán se había convertido en la estrella del ciclo debido a su personalidad confrontativa, sus ganas de superarse y el humor que le ponía a cada situación. Por ello, tras dos meses de tratamiento, llegada su eliminación -al no conseguir el peso- con 169 kilos quedó afuera del reality y sus compañeros no pudieron contener la gran tristeza ante el anuncio.

Desde entonces, Hernán continuó con sus problemas de salud vinculados con la obesidad. Hace una semana se encontraba internado en terapia intensiva en coma farmacológico, como consecuencia de diversas patologías. El fin de semana se conoció la noticia de su fallecimiento a los 47 años.

“Era re gracioso, hacía muchos chistes. Recuerdo que siendo verdulero no le gustaban las verduras y siempre jodíamos con eso. Fue un re compañero, era el más gracioso del grupo”, recuerda, en diálogo con LA NACION, Juan Romero, quien compartió parte del tratamiento en Cuestión de Peso y decide, en este momento de dolor, recordarlo con la alegría que generaba.

Hernán Terranovona falleció a los 47 años (Captura video)

“Era una persona que se hacía el duro, pero por dentro era re dulce. Demostraba su amor diciéndote alguna frase hecha mientras se fumaba un pucho. Era re laburador y un re buen padre. Eso es lo que más tristeza me da, su hijo. Tenía muchos problemas, pero no se los pasaba al hijo, eso me quedó grabado”, lo recuerda Marcos Rodo, excompañero del reality.

En su cuenta de Instagram, el mismo sábado de la noticia, Marcos lo despidió a Hernán al compartir diversas imágenes de los momentos que compartieron con el grupo de compañeros que se conformó en el certamen y que trascendió la pantalla. “No sé qué paso, pero la obesidad mata. Un abrazo a toda la familia y fuerzas. Que en paz descanses”, escribió.

Hernán murió a los 47 años y en las redes le dejaron cientos de mensajes de cariño (Captura Instagram @marcosrodo)

Fue en aquella publicación en la que muchos seguidores del ciclo se enteraron de la triste noticia y dejaron sus mensajes de último adiós. “No lo puedo creer realmente, es eso, hay que entender que es una enfermedad”; “Que en paz descanses siempre lo veía en Cuestión de peso”; “Lo siento mucho”; “”Dios mío, qué tristeza” y “Muy triste”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En redes sociales despidieron a Hernán (Captura Instagram @LaAcadeAgrup)

También en las redes sociales la Agrupación La Acadé de Racing Club elevó un sentido comunicado para despedir a Hernán, destacado hincha del equipo de Avellaneda. “Lamentamos informar el fallecimiento de Hernán Terranova. Abrazo enorme de tus compañeros para tu familia y amigos. QEPD”, señalaron.