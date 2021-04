La muerte de Mauro Viale: los mensajes de famosos y políticos tras la noticia

El periodista Mauro Viale murió a los 73 años, de una trombosis que le provocó un infarto masivo. Sus colegas y famosos del medio comenzaron a expresarse cerca de las 22, luego de conocer la noticia, que generó un gran impacto y tristeza en el ambiente.

El conductor Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en expresarse, vía Twitter. “Desde el “Quien mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido @JonatanViale”, escribió.

Marcelo Tinelli Archivo

El arco político también se hizo eco del fallecimiento del periodista. Horacio Rodríguez Larreta escribió: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única”. Mientras que el exministro de Salud Ginés González García también se expresó vía Twitter: “Con muchísimo dolor despido a un gran periodista y mejor AMIGO. Acompaño a toda su familia, en especial a su mujer Ivana y sus hijos, en este doloroso momento. Hasta siempre querido Mauro”.

Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. @JonatanViale te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) April 12, 2021

A los mensajes de pésame vía redes sociales, se sumó también el del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día!”. Como así también el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero: “Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y sus compañeros de trabajo”.

Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta.

En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad.

Mis condolencias a su familia y a quienes, como yo, lo han querido. pic.twitter.com/zVgtCijwUM — Alberto Fernández (@alferdez) April 12, 2021

El presidente Alberto Fernández también se hizo eco del fallecimiento de Viale: “Fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad”. Daniel Scioli recordó sus años de amistad: “Con profunda tristeza y conmoción recibo la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Un gran trabajador y amigo de muchísimos años, leyenda del periodismo argentino con una exitosa trayectoria. Lo despido con profundo cariño. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos”. Y Graciana Peñafort destacó tanto su profesionalismo como su carácter: “Mucho dolor por la muerte de Mauro Viale. Uno de los hombres que mejor entendió la televisión. Protestón, crítico, pero un hombre generoso y siempre humano. Murió un enorme periodista y alguien que yo quería mucho”.

Fabián Domán, que trabajo en varias ocasiones con Mauro, se quebró ante el micrófono de América: “No puedo hablar, hace veinte minutos que no paro de llorar. Mirá que con el periodismo que uno hace está curtido, nada te conmueve, pero yo no estaba preparado. De lo único que me alegro es que pude decirle tanto en privado como en público que era un gran maestro. Ha sido uno de los más grandes maestros del periodismo argentino, y el que diga lo contrario es un idiota que no sabe de periodismo”.

Alejandro Fantino también le brindó su despedida: “Pensé que Mauro era inmortal. Yo decía que me iba a retirar y que él iba a seguir laburando. Lega una obra y un estilo, hay un antes y un después de él. Se fue un genio. Sabía de todo. Yo en el último tiempo lo ví hacer el programa con el celular en la mano. Olvídense de que haya un periodista así en los próximos cincuenta años”.

El recuerdo de Chiche Gelblung: “Era como un hermano mío”

En su momento, los medios los vendieron como antagonistas, una suerte de Boca y River que Mauro Viale y Chiche Gelblung se encargaron de potenciar. Sin embargo, detrás de aquello había dos profesionales con una misma escuela de periodismo, la de la calle, la de la redacción, la de la voracidad por la noticia.

En comunicación con Rolando Graña, Gelblung recordó a su amigo: “Esto es muy terrible. Estoy desolado, destruido. Me decían que estaba mejor, así que hoy le mandé mensaje y no me contestó. No había un cuerpo más sano a los 73 años que el de Mauro, hacía gimnasia todos los días, se cuidaba, nunca se acostaba después de las diez de la noche. Tenía una vida de monje tibetano, estaba sano como un roble”.

“Era un hermano mío, generacional y profesionalmente -contó el periodista que compartió con Viale la mesa de Polémica en el bar-. Con un hermano uno discute, se pelea. Hemos tenido agarradas, pero teníamos la idea de hacer una escuela de producción porque teníamos la idea de que faltan productores, falta la pasión por la noticia”.

Además de mandarle sus condolencias a la familia, Chiche Gelblung resumió: “Sigo ratificando que Mauro fue el mejor productor de noticias que conocí en mi vida. Un tipo que llegaba antes a todos lados, y que no había ni un rincón de la información que no supiera o que no manejara”.

A la hora de dar su mirada sobre los partidos de Boca y de River de la fecha, Horacio Pagani se tomó un momento para recordar a quien consideró: “Un amigo y un colega de toda la vida, lamenté profundamente esto. Era un extraordinario periodista”.

LA NACION