La muerte de Mauro Viale. Chiche Gelblung, conmovido: “Era un tipo sano, no sé qué pasó”

Con la voz quebrada y muestras de dolor, el periodista Samuel “Chiche” Gelblung salió al aire en América TV una vez conocida la noticia de la muerte de su colega y amigo Mauro Viale, quien falleció a los 73 años mientras se encontraba internado por una neumonía bilateral ocasionada por el Covid.

“No lo puedo creer, no lo puedo entender. Tampoco sé exactamente lo que pasó, si fue una complicación de la vacuna o la trombosis. Nadie cuidaba su cuerpo más que Mauro, que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para hacer ejercicio. No lo puedo creer, estoy demolido ”, dijo Gelblung en el ciclo El Show de Los Escandalones.

“Estuve con él hasta el miércoles pasado y después no lo vi más. Él cubría de 6 a 9 y yo de 9 a 12. El jueves no vino porque se fue a vacunar, y el viernes me entero de que había dado positivo. Se fue un grande”, continuó Chiche visiblemente emocionado por la partida de su colega.

En contacto con Rodrigo Lussich, fue contundente: “No lo mató salir a laburar, lo mató la vacuna. No sé qué carajo pasó. Un tipo sano, flaco, con todos los parámetros fantásticos. Nada te garantiza nada, qué vas a hacer” .

El periodista de Radio Colonia aseguró que recordará a Viale como un colega que “tenía un estilo único y era un productor de la gran siete”. Y concluyó: “Para mí, el mejor productor periodístico que conocí en mi vida. Vivía las noticias a flor de piel. Teníamos nuestras diferencias y pensábamos diferente, pero era un productor excepcional”.

