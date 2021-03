A los 83, Jane Fonda aseguró que fantasea con estar con hombres más jóvenes

Jane Fonda dijo que ya no está interesada en tener citas, especialmente, con hombres de su edad. “No quiero tener una relación sexual de nuevo. No tengo ese deseo”, dijo la actriz y activista de 83 años a la revista Harper’s Bazaar.

A pesar de su satisfacción por estar soltera, Fonda agregó que sí “fantasea” con conocer a un “profesor o investigador” intelectual que sea “realmente capaz de amar, de apreciar a una mujer”. Especificando en su fantasía, la actriz reveló que ese hombre debería ser necesariamente más joven que ella.

Jane Fonda NYT

“Querría un hombre más joven que yo. Es una cuestión de piel. Soy demasiado vanidosa”, dijo. La estrella de “Grace and Frankie” continuó diciendo que está “agradecida” de no tener que “estar desnuda” frente a nadie de nuevo.

La actriz también reflexionó sobre sus matrimonios anteriores. Fonda estuvo casada anteriormente con el guionista y director francés Roger Vadim, el activista Tom Hayden y el magnate de los medios Ted Turner.

Desde que puso fin a esas relaciones, se dio cuenta de que “no es realmente capaz de tener intimidad”, le confesó la actriz a Harper’s Bazaar. “No son ellos. Soy yo”, dijo. Fonda también dijo que solía buscar relaciones porque sentía que un hombre podía guiarla “por un nuevo camino”. “Me atraen las personas que me pueden enseñar cosas y cuyas vidas son diferentes a la mía, por eso me entrego a eso”, dijo y agregó: “Primero que nada, quiero complacerlo. Eso es un problema.”

Jane Fonda Gym

Por eso, enfatizó en el hecho de estar contenta de estar sola. Ahora, se centra en sí misma y en las causas que son importantes para ella, como el ambientalismo, el feminismo y la igualdad racial. Fonda explicó que pasar tiempo sola nunca la ha molestado durante una entrevista con Self, en febrero.

“No me siento sola. Leo mucho. Escribo mucho. Soy activa en las redes sociales. Me preparo para mis viernes de simulacro de incendio”, dijo refiriéndose a sus manifestaciones virtuales que abogan por la acción contra el cambio climático. Ella agregó: “Así que me gusta estar sola”.

LA NACION