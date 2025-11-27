Las indirectas entre Gimena Accardi y Seven Kayne que alimentan los rumores de romance

Desde que se separó de Nico Vázquez -quien inició un vínculo, hasta el momento ‘sin título’, con Dai Fernández-, Gime Accardi parecía estar cien por ciento enfocada en su vida laboral. Sin embargo, unas fotos subidas de tono con Seven Kayne, su compañero de rodaje, generaron todo tipo de especulaciones. Y, como si fuera poco, los gestos de complicidad y las conversaciones entre ambos, incluso al aire en Olga, despertaron aún más sospechas sobre un posible romance que ya muchos dan por hecho.

La comunicación telefónica en Olga que despertó más rumores de romance entre Seven Kayne y Gime Accardi (Foto: Captura TV)

Este miércoles, mientras la ex Casi Ángeles se encontraba al aire en Soñé que volaba (Olga), el rapero se comunicó telefónicamente con el ciclo de streaming para hablar sobre TILF (Teacher I’d Like to F*ck), el proyecto cinematográfico definido como drama erótico que Accardi no solo codirige, sino también que protagoniza junto al joven de 26 años.

El picante ida y vuelta comenzó con el pie de Homero Pettinato. “¿Vos sabés que la vieja ovulera esta está todo el tiempo hablando de vos como que sos un muñequito divino?“, lanzó. “La verdad que la directora Accardi me dio una oportunidad hermosa“, le contestó al mismo tiempo que el humorista redobló la apuesta: “Sí, pero no es profesional el trato”.

Al escucharlo, la actriz se dirigió a su compañero. “¿Cómo no va a ser profesional el trato, Joaco? Es muy profesional”, aseguró. Entre risas, él respondió: “Sí, sí, superprofesional. La verdad es que tuvimos unos rodajes hermosos”.

Gime Accardi y un sugerente video junto a Seven Kayne

Pero eso no fue todo. Migue Granados llevó la conversación hacia el video que Gimena publicó en las últimas horas, donde se lo ve al cantante tomarla de la cara para darle un beso. “La próxima vez que agarres de la cara a Gime sin pedirme permiso te voy a pegar tantos martillazos en las costillas que te las voy a partir y se te van a clavar en la pleura. No me toqués más a la piba, brother”, aseveró.

Ante la advertencia de su compañero, Accardi expresó: “No, no. Yo no soy tu piba y él puede tocar lo que quiera si yo lo dejo”. “¿Y vos lo dejaste?“, repreguntó el conductor; a lo que ella completó: ”Todavía no...“.

Cabe recordar que después de varias pistas que dejó en su perfil de Instagram, Accardi publicó a principios de este mes una foto subida de tono junto al joven, con quien parece estar a punto de besarse. “A veces la moral es el disfraz del deseo”, decía el flyer y con letras mayúsculas y más grandes: “Tilf”. “Tilf, Muy pronto”, agregó la intérprete en la descripción del posteo.

Gime Accardi y una osada imagen junto a Seven Kayne (Foto: Instagram/@gimeaccardi)

“La HOTera empieza con un drama erótico”, escribió luego desde sus stories en letras blancas y rojas. Y siguió: “Proyecto en el que vengo trabajando hace mucho, junto a mi socia Agus Navarro. Escribimos y dirigimos juntas, como ya lo hicimos otras veces. Estoy muy ansiosa y no veo la hora de que puedan 'hotearse’, filosofar e imaginar todo lo que la mente sea capaz de imaginar”.

Gimena Accardi anunció que TILF es una creación conjunta con la directora Agus Navarro (Foto: Instagram/@gimeaccardi)

Quién es Seven Kayne, el supuesto novio de Gime Accardi

Seven Kayne es Joaquín Cordovero, un reconocido cantante y compositor argentino que nació el 1 de agosto de 1999 y se destacó en la escena musical argentina tras lanzar su primer sencillo, “Si Te Lastimé,” en 2017. Su estilo fusiona trap, rock y R&B, y lo llevó a colaborar con artistas como Duki, KHEA y Bizarrap. Actualmente, se encuentra en plena gira internacional con su tour TRANSMU7ACION.