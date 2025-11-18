Pampita habló de los rumores de romance con Enzo Fernández y reveló la charla que tuvo con Valentina Cervantes

Después de meses de comentarios y especulaciones en redes sociales, Carolina “Pampita” Ardohain decidió poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández, versiones que habían comenzado a circular con fuerza desde mayo. Con la tranquilidad que la caracteriza, aclaró la situación y también contó que habló con Valentina Cervantes en su momento.

Meses atrás comenzaron a circular los primeros rumores cuando Pampita coincidió con Enzo Fernández durante unas vacaciones en Londres, ciudad donde el futbolista juega y, además, todo se dio en un momento en el que estaba separado de Valentina Cervantes. La conductora, por su parte, acababa de anunciar su ruptura con Roberto García Moritán y, mientras tanto, su vínculo con Martín Pepa apenas era especulación.

Pampita desmintió los rumores que la vincularon con Enzo Fernández meses atrás (Captura: Olga)

Ahora, la conductora visitó Sería increíble (Olga) y, entre risas, reveló que incluso tuvo que hablar del tema puertas adentro de su casa para desactivar la confusión. “Vino un día mi hijo Beltrán y me dice ‘mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’”, contó Pampita, sobre como se enteró de las versiones que la vinculaban al campeón del mundo. “Me dijo ‘porque está en TikTok, está en todos lados’. Se lo habían dicho en el colegio también”, agregó, para ejemplificar cómo la ola de rumores llegó incluso al entorno escolar de sus hijos. A partir de esa situación, decidió comunicarse con Valu Cervantes —entonces separada del futbolista— para aclarar cualquier tipo de malentendido.

Pampita desmintió un romance con Enzo Fernández y contó qué pasó con Valentina Cervantes

Sobre ese diálogo, Ardohain explicó que quiso ser completamente transparente frente a la situación y despejar cualquier duda. “La llamé a Valu y le dije ‘mirá, no lo conozco. Yo fui ahí a ver un partido porque me invitó mi novio Martín...’. Otro novio... que en ese momento, claro, yo no publicaba fotos ni nada. Entonces, me ven en un estadio viendo un partido y yo le mando a Valu las fotos con mi novio reciente, de una semana, ponele, como diciendo ‘mirá, este es mi nuevo novio, que todavía no lo estoy poniendo, pero te lo digo a vos que estoy saliendo con este chico’. Él me invitó, él me compró la entrada, le mandé la foto”, detalló, para dejar en claro que su presencia en la cancha no tenía ninguna relación con Enzo Fernández y que todo se trató de una confusión.

Todo se dio cuando Valentina Cervantes y Enzo Fernández estuvieron separados (Foto: Instagram/@valucervantes)

En su relato, también profundizó sobre cómo fue la conversación directa con la influencer y dejó en claro que su intención siempre fue evitar malos entendidos. “Yo siempre aclaro por las mujeres, no quiero meterme en problemas. Mando pruebas para deshacerme del quilombo”, se sinceró. Finalmente, contó que la respuesta de Valentina Cervantes fue amable y comprensiva: “Ella, un amor. Me dijo ‘tranqui, no pasa nada, todo bien’”.