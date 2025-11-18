Lucía Celasco y Nicolás Figal confirmaron su romance con una foto en las redes

Tras meses de rumores, Nicolás Figal (31), defensor central de Boca Juniors, y Lucía Celasco (31), modelo y nieta de Susana Giménez, confirmaron su romance a través de una foto que subieron a redes sociales. De esta manera, conformaron una de las parejas que más dará que hablar.

El defensor de Boca fue el encargado de subir la foto a sus historias de Instagram. Allí se los ve tomando un café en un bar porteño y no hubo ninguna demostración pública de cariño, ya que solo la arrobó a su novia. En la imagen se los ve relajados y disfrutando del sol de este martes.

La pareja se mostró por primera vez juntos en redes sociales

Como se puede apreciar, la foto es actual, ya que Nicolás aparece con un vendaje en su ojo, producto del golpe que sufrió en el último partido de Boca contra Tigre en La Bombonera. Con un look casual -los dos están vestidos con remera blanca- y sin bombos ni platillos, la pareja confirmó a su manera el inicio de su relación.

Los rumores sobre este romance venían desde agosto de este año, cuando en LAM, el periodista Pepe Ochoa aseguró que la modelo y el futbolista estaban iniciando un vínculo romántico, tras ser vistos muy acaramelados en un bar de Buenos Aires. No obstante, en ese momento la noticia quedó sin confirmación, ya que no había fotos de ellos juntos ni tampoco se habían mostrado en redes sociales.

Aunque proviene de una familia muy conocida, Lucía Celasco —hija de Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, y nieta de Susana Giménez— prefiere mantenerse lejos del foco mediático. Maneja su propia tienda de indumentaria, evita dar entrevistas y cuida al detalle lo que publica en su Instagram, donde reúne unos 270 mil seguidores. Incluso en el último tiempo se la vio alejada de las redes sociales y su última publicación en el feed fue hace muchas semanas, por lo que esta nueva aparición pública junto a su nuevo novio adquirió mayor relevancia.

Fiel a su estilo, a Lucía se le habían conocido pocas parejas en los medios de comunicación. La nieta de Susana estuvo de novia durante cinco años con el empresario gastronómico Joaquín Rozas, con el que solía mostrarse en fiestas exclusivas y en las playas de Punta del Este en los veranos. Luego se le conoció una breve pareja con Gianmarco Dolce, el hijo de la modelo Bárbara Durand, y desde allí la heredera estaba soltera, siendo una de las más codiciadas del mundo del espectáculo.

A pesar de la fama de su familia, Lucía mantiene un perfil bajo lejos de los medios de comunicación (Foto: @lucia_celasco)

Por su parte, Nicolas Figal estuvo casado con la influencer y empresaria Florencia Fernández, con quien tuvo una hija y se separó a principios de 2025. Unos meses después, tras la publicación de una foto en un restaurante, el jugador fue vinculado sentimentalmente con la streamer chilena Belén Negri, quien se destaca actualmente como una de las figuras del canal Luzu Tv y que fue pareja del streamer Martín “Coscu” Péres Di Salvo y del cantante Tiago PZK. No obstante, tanto la creadora de contenido como el futbolista no hicieron declaraciones a la prensa sobre el vínculo y no se los volvió a ver juntos, por lo que la posible pareja quedó en la nada.

Figal es uno de los experimentados de la defensa de Boca (Foto: @nico_figal)

Figal comenzó su carrera en Independiente en 2014, donde se transformó en un valuarte del equipo y logró la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018. Luego tuvo un paso por la MLS, donde jugó en el Inter Miami antes de que llegara Lionel Messi, con un paso discreto en el conjunto rosa. Finalmente, a principios de 2022 desembarcó en Boca y hasta la actualidad ya logró tener más de 100 presencias en partidos oficiales y ganó la Copa de la Liga, el Campeonato de Primera División y la Supercopa Argentina en 2022.