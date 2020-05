A pedido del público: 10 series que no estamos viendo y que quisiéramos ver

Veronica Mars, un clásico que vale la pena volver a ver

En este episodio de A pedido del público , Dolores Graña y Natalia Trzenko hacen un repaso por la series que quisieran estar viendo en esta cuarentena, algunas nuevas y otras más viejas, como Little Fires Everywhere , Veronica Mars , Lovecraft Country , Catalina la Grande , Normal People , High Fidelity , The Mandalorian , WandaVision , Devs y Mrs America.

También podés escuchar los episodios de las temporadas anteriores, que tienen muchas sugerencias de series para engancharte y disfrutar en estos días.

