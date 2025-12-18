Media sanción parcial del Presupuesto: irá al Senado, pero sin un capítulo clave
Además, la CGT marcha hoy a Plaza de Mayo; habrá otra jornada de protesta de los controladores aéreos; la armada venezolana escoltará los buques petroleros; el PSG ganó la copa intercontinental. Estas son las noticias de la mañana del 18 de diciembre de 2025
- El Gobierno logró la media sanción del presupuesto, pero no pudo derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario. El oficialismo sumo 132 votos, 97 rechazos y 19 abstenciones en la votación en general. Pese a las negociaciones de última hora, la oposición rechazó un capítulo entero con el que el Gobierno pretendía derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario. La media sanción, sin ese capítulo, fue girada al Senado para su aprobación definitiva.
- La CGT protesta contra la reforma laboral. La convocatoria central en la Plaza de Mayo a las 15 finalizará con discursos de los tres secretarios de la central obrera. De la marcha participarán las dos CTA, piqueteros, la izquierda y sectores del PJ, que comenzarán a concentrarse desde el mediodía en distintas zonas del centro porteño.
- Nueva jornada de paro de los controladores aéreos. El gremio llevará a cabo el segundo día del cronograma de medidas de fuerza. El paro será de 16 a 19 hs, afectando solo operaciones nacionales; se espera nuevamente demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos. Es en reclamo de mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos.
- Maduro desafía la amenaza de Trump y ordena a su armada a escoltar a los petroleros en el Caribe. El régimen de Maduro aseguró que sus exportaciones de crudo se mantienen con normalidad después del anuncio de Trump de disponer un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país. China, Rusia e Irán cuestionaron la medida de Washington en defensa de su aliado, y aumenta la tensión en el Caribe.
- PSG se consagró campeón de la Copa Intercontinental. El equipo dirigido por Luis Enrique derrotó a Flamengo en la tanda de penales después del 1 a 1 en tiempo reglamentario. El arquero ruso Matvei Safonov atajó 4 remates y le dio el triunfo al equipo francés, que se quedó con el trofeo por primera vez en su historia.
