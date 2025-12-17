LA NACION

La familia porteña necesita más de $2 millones para ser de clase media; una medida gremial afecta los vuelos de cabojate

Además, el Gobierno negocia con sus aliados por el presupuesto; EE.UU. anunció un bloqueo completo de buques petroleros en Venezuela; renunció más de la mitad de la comisión directiva de San Lorenzo. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025

Paro de controladores aéreos desde las 19 hs en Aeroparque Internacional Jorge Newbery
Paro de controladores aéreos desde las 19 hs en Aeroparque Internacional Jorge NewberyValeria Rotman

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

