La familia porteña necesita más de $2 millones para ser de clase media; una medida gremial afecta los vuelos de cabojate
Además, el Gobierno negocia con sus aliados por el presupuesto; EE.UU. anunció un bloqueo completo de buques petroleros en Venezuela; renunció más de la mitad de la comisión directiva de San Lorenzo. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025
- El Gobierno hace concesiones a sus aliados para asegurarse un triunfo en el tratamiento del presupuesto. Al bloque macrista le prometió que le va al girar fondos por la coparticipación de la Ciudad, y se espera que la decisión se agregue en el proyecto que se trata hoy. El dictamen impulsado por el oficialismo dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Los libertarios calculan un piso de 132 votos positivos para la sesión citada para las 14, que se espera que sea maratónica.
- Una familia porteña necesitó más de 2 millones de pesos para ser de clase media en noviembre. La Dirección de Estadística y Censos porteña determinó que un grupo familiar integrado por dos adultos y dos chicos requirió poco más de 1.300.000 pesos para no quedar bajo el umbral de la pobreza, lo que implicó una suba de 2,3% respecto de octubre.
- Cancelaciones y reprogramaciones por la medida de fuerza de los controladores aéreos. El gremio que los nuclea comenzó a implementar el cronograma de medidas que afectan a vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año. Entre las 8 y las 11 de la mañana están comprometidos los despegues de la aviación con destino nacional. Mañana se repetirá la medida entre las 16 y las 19.
- Donald Trump anunció un bloqueo completo de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El presidente de Estados Unidos dijo que Caracas “está completamente rodeado por la armada más grande jamás reunida en Sudamérica”. El gobierno de Maduro aseguró que la medida es “absolutamente irracional” y que viola el libre comercio y la navegabilidad.
- Renunció más de la mitad de la comisión directiva de San Lorenzo y Moretti dejó la presidencia. El club quedó acéfalo después de que se reunieran las firmas necesarias para que la gestión encabezada por Marcelo Moretti finalizara su curso. El dirigente adelantó que va a impugnar el acta que decretó la acefalía, mientras que el club comenzó un proceso que debe concluir con un llamado a nueva elección de autoridades.
