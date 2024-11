A qué hora empieza la preventa de entradas de Oasis en la Argentina para 2025

Las personas que estén habilitadas para participar de la preventa para ver a Oasis en la Argentina en noviembre 2025 ya pueden saber a qué hora se ponen a la venta las entradas en esta instancia.

El proceso de venta de tickets para las presentaciones de los hermanos Gallagher, que serán en la cancha de River el 15 y 16 de noviembre del año que viene, constó de varias etapas. La semana pasada, se abrió la posibilidad de anotarse a un sorteo cuyos ganadores podrán participar de la preventa, este martes 12 de noviembre.

Oasis en la Argentina: la banda de los hermanos Gallagher toca en River los próximos 15 y 16 de noviembre (Foto: Oasis)

Solo las personas que hayan recibido un email este lunes 11 con la confirmación de su presencia en la preventa podrán acceder a esta instancia. Como comunicaron en el correo recibido por los afortunados, a partir del mediodía de este martes se habilita esta etapa de compra de las localidades, que antecede a la venta general.

Los precios del show de Oasis en River

Las redes sociales de DF Entertainment en Argentina, productora a cargo de este evento, compartió los precios de cada ubicación para el espectáculo de la banda.

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $295.000 + cargo por servicio

Plateas Sívori Media: $245.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $240.000 + cargo por servicio

Campo General 1 y 2: $170.000 + cargo por servicio

Platea Sívori Alta: $145.000 + cargo por servicio

Los precios de cada ubicación del show de Oasis

Cómo comprar las entradas para ver a Oasis 2025

Las personas que hayan sido sorteadas para la preventa de Oasis pueden acceder a través del email al link en que se habilita este canal, siempre de forma online a través del sitio All Acess. En este correo electrónico, también aparece el código que habilita a la persona a participar por las localidades. Con esto en la mano, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a All Access.

Elegir el evento al que quiere asistir y esperar su turno en la fila virtual.

Tras realizar la fila virtual, seleccionar el abono según la cantidad de días que desea ir, la tarifa y la cantidad de entradas que se desea comprar.

Seleccionar el método de entrega de la compra.

Confirmar la reserva del show y finalmente elegir el medio de pago correspondiente para finalizar la compra.

Cuándo es la venta general de entradas para Oasis 2025

Dicha instancia se va a dar mañana, miércoles 13 de noviembre. Según comunicó All Access, plataforma de la empresa DF Entertainment, encargada de la organización del evento, la venta general para las entradas de Oasis empieza el miércoles al mediodía, igual que la preventa de este martes. Para acceder, es necesario iniciar sesión o registrarse con una cuenta de AllAccess, que entonces se une a la fila virtual. Como informan desde la compañía, hay un máximo de cuatro tickets por usuario.

Sin duda, habrá más de un usuario en la fila virtual, ya que el regreso de Oasis conmocionó al ambiente del rock, dado que los hermanos vuelven a los escenarios tras 15 años de separación. El grupo originario de Manchester se prepara para recorrer el mundo juntos y tocar sus clásicos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don’t Look Back in Anger”, en un tour mundial que en América Latina también los llevará a Brasil y Chile.

LA NACION