A qué hora es la seminfinal de La Voz Argentina hoy, miércoles 8 de octubre

La Voz Argentina (Telefe) está llegando al final de la competencia. Muchos televidentes desean saber a qué hora es la semifinal de La Voz Argentina este miércoles 8 de octubre.

Los espectadores están ansiosos por saber de qué equipo será el ganar y cuál de todos los finalistas. Este programa tuvo cuatro equipos en su edición 2025. Los coaches son Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! Cada uno de ellos armó su equipo con distintos participantes que avanzaron a las siguientes etapas del concurso.

Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas se enfrentaron en los cuartos de final de La Voz por el Team Luck Ra Adrian Diaz Bernini

A qué hora es la seminfinal de La Voz Argentina hoy

El programa de hoy, miércoles 8 de octubre, comienza a las 21.45 de la noche, por Telefe.

Cómo ver La Voz Argentina en vivo

El reality se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir el programa de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

Los semifinalistas del Team Miranda! en La Voz Argentina

Cuáles son los premios de La Voz Argentina

Nicolás Occhiato, el conductor del programa, reveló cuáles serán los premios que se llevarán los finalistas de esta edición del programa musical.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música“, afirmó el conductor. Sin embargo, en ese momento Occhiato también anunció que los otros finalistas también se irían con un premio, ”no se van con las manos vacías”, dijo y reveló: “El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva 5 millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá“.

Quiénes son los semifinalistas de La Voz Argentina

Por ahora solo se conocen los semifinalistas de dos de los equipos: el de Luck Ra y el de Lali. A cada uno le quedaron dos participantes encaminados a la final.

Se definieron a los ocho semifinalistas de La Voz Argentina Adrian Diaz Bernini

En particular, el primer semifinalista —del Team Lali— fue Alan Lez . El segundo, Jaime Muñoz .

. El segundo, . Más tarde, se anunció que, del Team Luck Ra, quedaron Nicolás Behringer y Nathalie Aponte .

y . Por el Team Soledad, están Milagros Gerez Amud y Violeta Leno .

y . En el Team Miranda! quedaron Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez.

Cuándo es la gran final de La Voz Argentina

La final de La Voz Argentina tendrá dos partes en la que se definirá qué finalistas se llevan los premios, según confirmaron a LA NACION. Comenzará en el programa del lunes 13 de octubre y terminará al día siguiente, el martes 14.