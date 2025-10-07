Quiénes son los semifinalistas del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer al nuevo equipo ganador de La Voz Argentina (Telefe). ¿El Team Lali conseguirá por fin la corona o se la arrebatará el Team Luck Ra en su debut? ¿El Team Soledad volverá a imponerse en la final o el Team Miranda! dará el batacazo? Cada vez falta menos para tener esa respuesta. En la emisión del lunes 6 de octubre, el equipo de Lali Espósito entró en una etapa decisiva y quedaron seleccionados los dos semifinalistas.

Tras la eliminación de Iara Lombardi en el Cuarto Round, Lali Espósito tuvo en el escenario a los últimos cuatro artistas de su equipo. Para los cuartos de final, Valentino Rossi interpretó “Cuando nadie me ve”, Jaime Muñoz se lució con “Recuérdame”, Giuliana Piccioni cantó “Nunca voy a olvidarte” y Alan Lez hizo su versión de “Kiss”.

El jurado decidió qué participantes pasaban a la semifinal Adrian Diaz Bernini

Una vez terminadas las presentaciones, Lali Espósito, Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, Juliana Agattas, Ale Sergi y Soledad Pastorutti tuvieron que elegir a los dos participantes que avanzarían a las semifinales y a los dos que quedarían a mitad de camino.

“Quiero felicitarlos porque han hecho cuatro shows impresionantes que más allá de lo que suceda ahora con la votación”, les dijo la intérprete de “Disciplina” antes de conocer el contenido del sobre. “Pueden usar este programa como plataforma para seguir creciendo. Cuentan conmigo; estoy muy orgullosa de que hayan formado parte de este team. Me han alagado con cada una de sus perfos, así que los felicito muchísimo, pase lo que pase”, sentenció.

Los primeros cuatro semifinalistas de La Voz: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte del Team Luck Ra y Jaime Muñoz y Alan Lez por el Team Lali adrian diaz bernini

Luego, Nicolás Occhiato abrió el primer sobre que contenía, por primera vez, la votación de todos los coaches. “Ellos decidieron que el primer semifinalista de La Voz Argentina del Team Lali sea Alan Lez”, anunció. Acto seguido leyó el segundo nombre: “Por decisión de Lali, de Luck Ra, de Miranda! y de la Sole, el segundo y último semifinalista del Team Lali es Jaime Muñoz”. De esta manera, Lez y Muñoz pasaron a la semifinal del programa, junto a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte del Team Luck Ra. Rossi y Piccioni, en tanto, quedaron eliminados de la competencia.