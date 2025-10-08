La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas del equipo de Soledad Pastorutti y Miranda

Se viven momentos culminantes en La Voz Argentina (Telefe). El final está cada vez más cerca y solo faltan días para conocer qué equipo se llevará el triunfo. ¿El Team Lali finalmente vencerá o el Team Soledad volverá a imponerse? ¿El Team Miranda! dará el batacazo o sorprenderá el Team Luck Ra? Falta muy poco para responder a este interrogante. En la emisión del martes 7 de octubre se definieron los semifinalistas de los equipos liderados por Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas y de esta manera ya quedaron seleccionados los ocho participantes que estarán en la anteúltima etapa de la competencia.

Esta fue una semana de cuartos de final en La Voz Argentina. En el Team Soledad compitieron Luis González, quien interpretó “Volverás”, Violeta Lemo, que se lució con “Así no te amaré jamás”, Milagros Gerez Amud que cantó “Baldosa floja” y el único duo de los cuatro equipos, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, quienes se lucieron con “Zamba del carnaval”.

Los semifinalistas del Team Miranda! en La Voz Argentina

Una vez que finalizaron las presentaciones, los jurados tuvieron que votar para elegir a los participantes que pasarían a la siguiente ronda. Nicolás Occhiato convocó a los cinco artistas al escenario y reveló la decisión de los coaches. “La primera persona del Team Soledad que se mete en la semifinal de La Voz Argentina 2025 es Milagros Amud”, anunció. Luego, tras unos instantes de misterio, reveló el nombre de la persona que recibía el segundo pase a la semifinal: “Quien se mete en la semifinal del Team Soledad es Violeta Lemo”.

Por decisión del jurado Milagros Gerez Amud y Valentina Lemo pasaron a la semifinal del Team Soledad Adrian Diaz Bernini

De esta manera, por decisión del jurado Milagros Gerez Amud y Valentina Lemo representarán al Team Soledad en las semifinales. En tanto Luis González y el dúo de Agustín y Mauricio, quedaron eliminados de la competencia. “Son increíbles los tres. Me han hecho la coach más feliz con sus galas. Siempre me honraron, gracias. Lo de esta noche fue espectacular, gracias de corazón”, les dijo Pastorutti a los tres jóvenes cuando subió al escenario a despedirse de ellos.

Por otro lado, el Team Miranda! también compitió durante la velada. Eugenia Rodríguez se lució con su performance de “The Impossible Dream” y Pablo Cuello con su versión de “Mi vieja”. Asimismo, Emiliano Villagra dejó todo en el escenario con su interpretación de “Universo paralelo” y Joaquín Martínez hizo lo propio con “Seguir viviendo sin tu amor”.

Los semifinalistas del Team Miranda! en La Voz Argentina

Una vez que conclucheron las presentaciones, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergio, Juliana Gattas y Luck Ra tuvieron que votar. “La primera persona que se mete en la semifinal de La Voz Argentina 2025 del Team Miranda! es Eugenia Rodríguez”, expresó Occhiato. “El segundo semifinalista del Team Miranda! es Emiliano Villagra”, indicó el conductor. Pablo Cuello y Joaquín Martínez se despidieron de la competencia con un cálido abrazo de sus coaches.

Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez representarán al Team Miranda! en la semifinal de La Voz Argentina adrian diaz bernini

Tras una intensa competencia quedaron definidos los ocho semifinalistas de La Voz Argentina 2025. Por el Team Soledad competirán Milagros Gerez Amud y Valentina Lemo y por el Team Miranda! se medirán Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra. Por el Team Lali se presentarán Alan Lez y Jaime Muñoz y por el Team Luck Ra estarán Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.