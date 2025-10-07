Quiénes son los semifinalistas del Team Luck Ra en La Voz Argentina

Cada vez falta menos para la gran final de La Voz Argentina y el estreno de la nueva apuesta fuerte de las noches de Telefe, MasterChef Celebrity, que se emitirá a partir del martes 14 de octubre. Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer al nuevo ganador del reality musical. ¿Será un participante del Team Lali o del Team Soledad? ¿Se impondrá Miranda! o Luck Ra? El programa entró en una instancia desisiva puesto que en la emisión del lunes 6 de octubre quedaron definidos los dos semifinalistas del equipo del cantante cordobés.

Tras la eliminación de Lucas Barros en el Cuarto Round, esta semana los cuatro participantes del Team Luck Ra se enfrentaron en los cuartos de final. Thomas Dantas cantó “Photograph”, Federico Mestre se presentó con “Tal vez”, Nicolás Behringer se lució con “Honesty” y Nathalie Aponte hizo su versión de “Bang Bang”.

Por decisión del jurado Nicolás Behringer y Nathalie Aponte pasaron a la semifinal Adrian Diaz Bernini

Una vez finalizadas las presentaciones, Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, Lali Espósito, Juliana Agattas, Ale Sergi y Soledad Pastorutti tuvieron que votar a los dos artistas que pasarían a la instancia de semifinales como representantes del Team Luck Ra.

Fue el conductor Nicolás Occhiato quien, en medio de la expectativa, la emoción y el nerviosismo, le puso fin al misterio. “La primera persona en meterse en la semifinal del Team Luck Ra esta noche es Nicolás Behringer”, anunció. “La segunda persona que se mete en la semifinal de La Voz Argentina 2025 del Team Luck Ra es Nathalie Aponte", agregó, mientras el líder del equipo subía al escenario para despedir y felicitar a Dantas y Mestre, quienes quedaron eliminados de la competencia.

Los primeros cuatro semifinalistas de La Voz: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte del Team Luck Ra y Jaime Muñoz y Alan Lez por el Team Lali adrian diaz bernini

De esta manera Behringer y Aponte representarán al Team Luck Ra en la semifinal junto a Alan Lez y Jaime Muñoz del Team Lali. Queda por definir esta semana a los dos semifinalistas del Team Miranda! y el Team Soledad. A la gran final llegará un representante de cada equipo.