Quiénes son los semifinalistas del Team Luck Ra en La Voz Argentina
Thomas Dantas, Federico Mestre, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte se lucieron con sus presentaciones en los cuartos de final y los coaches eligieron a dos de ellos para que continuaran en carrera
- 2 minutos de lectura'
Cada vez falta menos para la gran final de La Voz Argentina y el estreno de la nueva apuesta fuerte de las noches de Telefe, MasterChef Celebrity, que se emitirá a partir del martes 14 de octubre. Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer al nuevo ganador del reality musical. ¿Será un participante del Team Lali o del Team Soledad? ¿Se impondrá Miranda! o Luck Ra? El programa entró en una instancia desisiva puesto que en la emisión del lunes 6 de octubre quedaron definidos los dos semifinalistas del equipo del cantante cordobés.
Tras la eliminación de Lucas Barros en el Cuarto Round, esta semana los cuatro participantes del Team Luck Ra se enfrentaron en los cuartos de final. Thomas Dantas cantó “Photograph”, Federico Mestre se presentó con “Tal vez”, Nicolás Behringer se lució con “Honesty” y Nathalie Aponte hizo su versión de “Bang Bang”.
Una vez finalizadas las presentaciones, Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, Lali Espósito, Juliana Agattas, Ale Sergi y Soledad Pastorutti tuvieron que votar a los dos artistas que pasarían a la instancia de semifinales como representantes del Team Luck Ra.
Fue el conductor Nicolás Occhiato quien, en medio de la expectativa, la emoción y el nerviosismo, le puso fin al misterio. “La primera persona en meterse en la semifinal del Team Luck Ra esta noche es Nicolás Behringer”, anunció. “La segunda persona que se mete en la semifinal de La Voz Argentina 2025 del Team Luck Ra es Nathalie Aponte", agregó, mientras el líder del equipo subía al escenario para despedir y felicitar a Dantas y Mestre, quienes quedaron eliminados de la competencia.
De esta manera Behringer y Aponte representarán al Team Luck Ra en la semifinal junto a Alan Lez y Jaime Muñoz del Team Lali. Queda por definir esta semana a los dos semifinalistas del Team Miranda! y el Team Soledad. A la gran final llegará un representante de cada equipo.
Otras noticias de Programas de TV
- 1
Camila Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini Stoessel
- 2
Rod Stewart: el retiro de los escenarios, sus logros y el aniversario que está a punto de celebrar
- 3
Hermanos a la obra: la oferta de Drew a Jonathan para que por fin se case con Zooey Deschanel
- 4
Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este lunes 6 de octubre