escuchar

Durante su extensa carrera en los medios de comunicación, la vida de Flavia Palmiero y sus romances ocuparon los principales portales de noticias del espectáculo. Sin embargo, la conductora mantuvo bajo siete llaves todo lo relacionado a sus dos hijos, Giuliana y Gianmarco, fruto de su relación con el empresario Marco Battellini. Poco se sabe de los jóvenes, pero recientemente su madre habló de lo “tristemente feliz” que está por ellos y reveló en qué andan.

Miami suele ser uno de los destinos más elegidos por Flavia Palmiero para pasar sus días de relax y trabajar con su marca de indumentaria, direccionada a los trajes de baño. Sin embargo, en el último tiempo Europa se sumó a su ruta, por el hecho de que sus hijos eligieron España para asentarse y desarrollarse profesionalmente.

Meses atrás Flavia visitó su hijo en Europa (Captura video)

“Primero se fue el varón. Después, la nena. No quiero llorar. Es un tema bravo, pero están bien. Y por ahí me quiebro”, reveló la empresaria en La Peña de Morfi (Telefe) al mencionar la estrecha relación de compañerismo que la une con Giuliana (34) y Gianmarco (28), que por supuesto no cambió tras la migración de ambos a España.

A pesar de romper en llanto al hablar de la decisión de sus dos herederos, Flavia aseguró que la Argentina “los expulsó”, pero que ellos están muy bien, buscando nuevos caminos. Por su parte, Gianmarco se dedica a la gastronomía, ya que se desempeña como chef, y actualmente está estudiando para ser entrenador de jugadores de tenis. El joven suele aparecer en algunas publicaciones en las redes sociales de su madre.

Por su parte, Giuliana mantiene una relación más alejada con los medios de comunicación y la fama de su madre. Son pocas las veces que se pudo ver su rostro en las redes sociales. Pero al igual que su hermano, también eligió España como nuevo destino de vida y allí se desarrolla como arquitecta. “Están aprendiendo mucho y están haciendo su camino”, reflexionó la también conductora.

En la misma línea, aseguró: “Cada vez quedamos menos y eso empieza a doler, pero es lo que nos toca, desgraciadamente. Esto es estar tristemente feliz, porque sonreís, pero en el fondo estás como que te falta algo. Pero sé que lo voy a superar. Y, por suerte, es algo lindo porque ellos están bien y tienen salud. Por supuesto que extrañan. Los reencuentros son muy lindos y las despedidas son muy tristes”.

Por ello, a pesar de que los domingos ya no son lo mismo y sentir su ausencia la hace lagrimear, hoy reconoce que ambos están donde quieren y sobre todo les está yendo muy bien en España. Los viajes, las visitas y los reencuentros no faltarán, para volver a realizar planes de madre e hijos.

Flavia comparte publicaciones junto a su hijo (Captura video)

Por su parte, la empresaria está instalada en la Argentina y si bien ahora no ejerce su faceta televisiva, como lo hizo durante tantos años, está enfocada en su marca de ropa que lleva su nombre. A través de las redes sociales, comparte las colecciones de cada nueva temporada. Pero sobre todo, se inclina a la confección de trajes de baño y en las últimas semanas lanzó los productos para este verano 2023-2024.