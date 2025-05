A sus 79 años, Kelly de Los Ángeles de Charlie contó cuál es su secreto mejor guardado para la “juventud eterna”

No hay quien no recuerde a Jaclyn Smith, una de las actrices que protagonizó Los Ángeles de Charlie, la icónica serie estadounidense de la década de los 70 que se centró en las aventuras de tres mujeres talentosas que trabajaban como detectives privadas para una agencia secreta llamada “Townsend Agency”, dirigida por la voz misteriosa de Charlie Townsend. Si bien pasaron 50 años del estreno de la ficción, el paso del tiempo no parecería ser un problema para quien se puso en la piel de Kelly Garret.

Jaclyn Smith alcanzó la fama con su papel como Kelly Garrett

La actriz, que está a solo unos meses de cumplir 80 años, luce su rostro y figura radiante a través de su cuenta de Instagram, en la cual acumula poco más de 500.000 seguidores. Allí, comparte algunas de sus producciones fotográficas con las que publicita su línea de indumentaria femenina, la misma que lanzó en 1985-cuatro años después del final de la serie- y que la convirtió en una de las primeras famosas en tener su propia marca.

“Siempre me gustó el diseño. Y pensé: ‘Bueno, este es un terreno desconocido. Pero esto va a ser un desafío, va a ser divertido’. Y por instinto, fui más allá y dije: ‘Esto es algo que quiero hacer”, dijo en ese entonces en una nota para la cadena CBS.

El elenco original de la serie estaba integrado por Jaclyn Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett.

Y agregó: “Fui la primera actriz que creó su propia línea en un momento en que todos simplemente prestaban su nombre a un producto. Me dijeron que no debería hacerlo, pero probablemente fue la mejor decisión que tomé”, agregó en la misma nota.

Fue tal el éxito que alcanzó que no solo se dedica a la indumentaria, sino también a la venta de perfumes, cremas de belleza, accesorios, entre otros productos, para la tienda HSN.

En el último posteo, el cual realizó este viernes 16 de mayo, Jaclyn eligió mostrarle a sus fanáticos algunas de las prendas que iba a usar este verano, estación que comenzará en un mes en aquel hemisferio. “¡Solo un mes para el verano! Aquí hay un pequeño avance de cómo me vestiré toda la temporada @HSN#jaclynsmithcollection", escribió en la descripción del carrete de imágenes.

Jaclyn Smith cumplirá 80 en octubre (Foto: Instagram/@realjaclynsmith)

Como era de esperar, recibió una catarata de comentarios, muchos de estos felicitándola. “Jaclyn eres la personificación de la clase y la belleza, ¡tan encantadora!“; ”¡Bendita seas! Todavía luciendo increíble" y “¡El tiempo ha sido extremadamente amable! ¡¡Una mujer preciosa!!“, fueron solo algunos de los que se destacaron.

Pero, ¿cuál es su secreto mejor guardado para la “juventud eterna”? Pese a haber transitado un cáncer de mama, del que fue diagnosticada en 2002 y por el que se sometió a un largo tratamiento de rayos, Smith siempre se mantuvo en pie; y, si de moda se habla, su madre terminó siendo su musa inspiradora. “Mi madre era muy a la moda hasta bien entrados los 90 y tenía un don natural para combinar y personalizar las cosas. Siempre lucía espectacular”, dijo en 2017 durante una entrevista con First for Women. “Pero si tengo dudas, siempre digo que menos es más y recurro a los clásicos. Tengo ciertas prendas que, cuando tengo prisa, sé que puedo usar y siempre son cómodas y quedan genial. Unos buenos pantalones o vaqueros negros, una camisa blanca de seda o algodón y un blazer siempre quedan bien dondequiera que vayas. Son prendas clásicas que yo llamo ‘imprescindibles’. Simplemente, te las pones y funcionan”, señaló.

En lo que respecta al ejercicio físico, manifestó: “A estas alturas de mi vida, no voy a ser esclava del ejercicio. Si me preguntan si quiero hacer ejercicio o cargar a mi nieta, ella es lo primero. Pero cuando juego con ella o la tengo en brazos, al instante soy más consciente de los músculos que necesito trabajar y fortalecer. Esa niñita me motiva. Así que ahora hago entrenamiento en circuito. Es una combinación de pesas, estiramientos y trabajo del core: ¡muchas planchas! Mantienen el core y la espalda baja fuertes".

Además de llevar una dieta equilibrada, no pueden faltar sus jugos verdes, que llevan una particular combinación de ingredientes, como espinacas, coliflor y jengibre.