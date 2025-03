Así está hoy el elenco de Crepúsculo, a 17 años del estreno de la primera película de la exitosa saga

Si hay una saga que marcó a toda una generación, esa es sin dudas Crepúsculo. Basada en los libros de Stephenie Meyer, su mezcla de romance adolescente, criaturas sobrenaturales y paisajes nublados supo conquistar a millones de personas en todo el mundo. A casi dos décadas del estreno de la primera película, su recuerdo sigue latente, sobre todo entre quienes crecieron con la historia de Bella y Edward. Y aunque la serie de films ya quedó atrás, muchos aún se preguntan qué fue de los actores que les dieron vida a esos personajes inolvidables.

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

La historia gira en torno a Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, una joven tímida que se muda a la lluviosa ciudad de Forks y ve su vida transformada por completo al conocer a Edward Cullen, un misterioso estudiante que, en realidad, pertenece a una familia de vampiros, interpretado por Robert Pattinson. Pese al peligro que representa su vínculo, ambos se enamoran y comienzan una historia llena de obstáculos, secretos y enfrentamientos con otras criaturas.

Con el correr de las entregas, también aparece Jacob Black, encarnado por Taylor Lautner, el mejor amigo de Bella, que forma parte de una manada de hombres lobo y genera un intenso triángulo amoroso.

Los tres protagonistas de la película "Crepúsculo" Archivo

Aunque la fiebre por Crepúsculo no es tan vigente como años atrás, los personajes que le dieron vida a esta historia siguen muy presentes en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, muchos fanáticos comenzaron a seguir de cerca la carrera —y también la vida personal— de quienes encarnaron a Bella, Edward, Jacob y el resto del clan Cullen. Por eso, a continuación se da a conocer qué fue de ellos, cómo siguieron sus caminos profesionales y qué hacen hoy, lejos de la saga que los catapultó a la fama mundial.

Robert Pattinson (Edward Cullen)

La fama internacional que le otorgó el papel de Edward Cullen en Crepúsculo permitió que Robert Pattinson se convirtiera en uno de los actores más codiciados de su generación. A pesar de su éxito en la saga, no tuvo miedo de alejarse del cine comercial y explorar papeles más complejos. Con títulos como The Lighthouse, Good Time y Tenet, Pattinson demostró ser un actor versátil que sabe elegir proyectos arriesgados. En 2022, protagonizó The Batman, reviviendo un icónico personaje en el cine.

Kristen Stewart (Bella Swan)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Kristen Stewart es una de las pocas estrellas de Crepúsculo que logró consolidarse como una de las figuras más relevantes en el cine independiente. Tras despedirse de Bella Swan, se destacó por su trabajo en Personal Shopper”, que le valió el reconocimiento de la crítica, y Clouds of Sils Maria, por la cual recibió varios premios. En 2021, su interpretación de Diana, Princesa de Gales, en Spencer fue aclamada y marcó un hito en su carrera, consolidando su estatus como una de las mejores actrices de su generación. En su vida personal, se comprometió con la guionista Dylan Meyer en 2022, y la pareja mantiene una relación que fue muy celebrada por sus seguidores.

Taylor Lautner (Jacob Black)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito en Hollywood tras la saga, Taylor Lautner sigue siendo una figura querida por los fans, especialmente por su interpretación de Jacob Black, el hombre lobo que ganó el corazón de Bella. Tras esta etapa, Lautner trabajó en la película Sin Escape y en la serie Cuckoo, pero su carrera no despegó como muchos esperaban. En los últimos años, se dedicó principalmente a las redes sociales y se convirtió en creador de contenido. En 2022, dio un giro significativo en su vida personal al casarse con Taylor Dome en una romántica ceremonia en un viñedo en California, lo que conmovió a sus seguidores, quienes celebraron su felicidad.

Ashley Greene (Alice Cullen)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Ashley Greene se mantuvo activa en la industria del entretenimiento después de interpretar a Alice Cullen, la hermana de Edward, en Crepúsculo. Aunque trabajó en las películas The Apparition y LOL, su carrera no alcanzó el mismo nivel de fama que la de sus compañeros de reparto. No obstante, supo diversificar sus intereses y se aventuró en el diseño de joyas, lanzando su propia línea. También es una ferviente defensora de los derechos de los animales. En 2018, se comprometió con el empresario Paul Khoury, con quien tiene una relación muy estable.

Kellan Lutz (Emmett Cullen)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Tras interpretar a Emmett Cullen, Kellan Lutz continuó su carrera en Hollywood con roles en la película The Expendables 3 y en la serie FBI: Most Wanted. Aunque no se convirtió en una estrella de primera línea, mantuvo una carrera sólida en cine y televisión. Además, se destaca como un defensor activo de la salud mental y el bienestar físico al participar en iniciativas relacionadas con el fitness y la motivación. Es muy activo en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte su estilo de vida saludable.

Nikki Reed (Rosalie Hale)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Nikki Reed es otro de los miembros del elenco que supo mantener su relevancia tras su participación en la saga. La actriz siguió adelante con su carrera y, además, diversificó sus intereses, dedicándose a la escritura y la producción. En 2015, se casó con el actor Ian Somerhalder, quien es conocido por su papel en The Vampire Diaries”. La pareja tiene una hija y se dedica activamente a promover causas ambientales, siendo embajadores de organizaciones que luchan por la conservación del medio ambiente. La actriz también se involucró en el mundo de la moda y la sostenibilidad y lanzó colecciones de ropa ecológicas.

Jackson Rathbone (Jasper Hale)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Tras su papel como Jasper Hale, Jackson Rathbone continuó con su carrera en el cine y la televisión, destacándose en la película The Last Airbender y en la serie The Fortress. Sin embargo, más allá de su carrera como actor, también es músico. Es el líder de la banda 100 Monkeys, con la que lanzó varios álbumes. Además, es conocido por su devoción a su familia y, en su vida personal, está casado con Sheila Hafsadi, con quien tiene tres hijos.

Peter Facinelli (Carlisle Cullen)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Peter Facinelli, quien interpretó al Dr. Carlisle Cullen, siguió una carrera sólida en cine y televisión. Participó en la exitosa serie Nurse Jackie y tuvo un papel recurrente en Supergirl. En su vida personal, se divorció de la actriz Jennie Garth en 2012, con quien tuvo tres hijas. Actualmente, está casado con la actriz Lily Anne Harrison. Participa en varias iniciativas de caridad, donde demuestra una faceta solidaria que genera la admiración de muchos.

Elizabeth Reaser (Esme Cullen)

Elizabeth Reaser, quien interpretó a Esme Cullen, la madre adoptiva de Edward, continuó con una carrera activa. Participó en la serie The Good Wife y en Grey’s Anatomy. Su trabajo en televisión le valió el reconocimiento de los fanáticos de la pantalla chica. Además, se destacó en teatro, lo que le permitió explorar diferentes facetas de la actuación.

Billy Burke (Charlie Swan)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Billy Burke, quien dio vida a Charlie Swan, el padre protector de Bella, siguió una carrera en televisión. Se destacó en las series Zoo y Person of Interest. También incursionó en el cine, en proyectos de bajo perfil, pero de calidad. Además, es un músico talentoso, con su propia banda.

Dakota Fanning (Jane Volturi)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Después de interpretar a Jane, la peligrosa miembro de los Volturi, Dakota Fanning siguió una exitosa carrera en Hollywood, destacándose por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood y The Alienist. La actriz, que comenzó su carrera muy joven, demostró una madurez impresionante y es una las favoritas del cine estadounidense. Su talento le valió reconocimientos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Michael Sheen (Aro Volturi)

Así están hoy los actores de Crepúsculo, a 17 años del estreno

Michael Sheen, quien interpretó a Aro, el líder de los Volturi, mantuvo una carrera sorprendente en cine y televisión. A lo largo de los años, participó en Good Omens y Frost/Nixon. Además, es conocido por su activismo social y político, especialmente en temas relacionados con los derechos humanos y el bienestar animal.

