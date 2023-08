escuchar

Con pequeños avances, la salud de Silvina Luna comienza a mejorar. El 13 de junio, la modelo ingresó al Hospital Italiano con un cuadro muy complicado por consecuencia de una insuficiencia renal. A este diagnóstico se le sumó una complicación pulmonar que la dejó varias semanas en terapia intensiva y al borde de la muerte. Al detectar la bacteria que empeoró su situación, los médicos empezaron a estabilizarla, a punto tal de ubicarla en una sala común para su lenta rehabilitación.

A tres meses de su internación, una pequeña parte de su círculo íntimo compuesto por familiares y amigos visita a la modelo y uno de ellos es Gustavo Conti. El ex Gran Hermano habló en el programa Que valga la pena, conducido por Pablo Layus en la FM 104.7 donde contó cómo se encuentra actualmente Luna y remarcó, a su vez, que ella es consciente de todo lo que vivió.

Gustavo Conti contó cómo es el estado de salud de Silvina Luna

En el principio de la charla, Layus destacó la entereza de Silvina para salir de una situación apremiante a lo que Conti asintió, pero dejó entrever que aún le resta un arduo camino para recorrer: “Igual no se crean tanto lo que se dice, no es tan así. Ella se está recuperando muy de a poquito, lento. No está bien, la está pasando como el or.. Imagínate una persona con la movilidad que tenía Silvina en su vida y de la nada levantarse después de 20 días en coma y postrada”, explicó el exparticipante de Gran Hermano.

Entre otros conceptos que vertió en la entrevista, Conti explicó que Luna atraviesa “un proceso largo” y añadió: “No me gusta que digan que está bárbara, está hecha m...., la está pasando mal y todos los días pelea por su vida. Ahora está un poquito mejor, no está entubada como hace 20 días, en un momento todos pensamos lo peor”, remarcó el comediante, quien explicó cómo es el día a día de la modelo en busca de recuperar su vida normal.

A su vez, el periodista abordó el último tramo del reportaje para consultarle a Conti por qué Luna pasó de terapia intensiva a una sala común: “Fue para incentivarla y que ponga primera para que arranque. A ella le hacen diálisis y queda arruinada”. En esa misma línea, cerró: “Ella es consciente de todo lo que pasa, sabe todo. Le tengo fe y seguiré rezando como hago todos los días. Todavía me acuerdo el día que la fui a ver y se me cayó la mandíbula al piso”.

Gustavo Conti junto a su esposa Ximena Capristo y Silvina Luna instagram @gusconti

Anteriormente, en el programa Intrusos, Ximena Capristo, la esposa de Gustavo Conti, quien también mantiene una amistad con Luna, dio a entender que las personas que acompañan su progreso deben alinearse a la fe para darle fuerza en un momento importante de su vida. “Nosotros tenemos que darle fuerza a ella. Ella es la que va a salir adelante, despacito, pasito a pasito. Creo que todo es tranqui. Y nosotros tenemos toda la fe de que va a salir adelante y va a estar bien. Pero hay que esperar. Ella estuvo muy grave”, explicó.

Por último, expresó cómo se tomó estos días donde Silvina luchó por su vida: “A mí la verdad es que me da mucha bronca, porque una mina buena, una mina de fierro, una luchadora… Tiene un montón de cosas a favor, y que le haya pasado esto...”, culminó.