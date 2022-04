Federico Bal fue operado en Brasil y Carmen Barbieri confirmó que salió todo bien: “No podía verlo sufrir más”

A una semana del accidente que sufrió haciendo parapente en las playas de Brasil, finalmente Federico Bal fue operado esta mañana. Tras tres horas de cirugía, su madre Carmen Barbieri contó que la intervención fue un éxito y que si todo sale bien el lunes por la mañana regresarían al país.

“Bueno, ahí hable con el médico. Ya están terminando, pudieron hacer la cirugía , está todo bien. Así que vamos, vamos, vamos que pudieron hacerlo y está todo bien”, le contó Sofía Aldrey, novia de Federico, desde la sala de operaciones a Carmen Barbieri a través de un audio de Whatsapp.

Minutos después, Carmen Barbieri habló vía Zoom con su programa Mañanisima, de Ciudad Magazine, y relató con lujo de detalles cómo fue la cirugía: “Estoy muda pero estoy feliz. Hay que esperar 48 horas pero salió bien, salió bien de la anestesia. Iban a abrir y ver si había que limpiar de nuevo toda la zona pero se ve que encontraron todo bien y lo operaron”, indicó la conductora.

Ansiosa por ver a su hijo, la capocómica reveló que si todo sigue bien, en 72 horas volverían al país. “El lunes volveríamos a Buenos Aires pero es a confirmar. Hay que ver si Fede puede viajar”, señaló mientras uno de los productores de Resto del Mundo, programa para el que se encontraba trabajando en Brasil Federico Bal, confesaba que si fuera por ellos, ya estarían acá. “Estamos esperando la confirmación del médico pero queremos llevarlo lo antes posible ”, agregó.

Agradecida a la vida por esta nueva oportunidad, Barbieri confesó que no puede ver más sufrir a su hijo . “Ayer tuvimos un día tremendo. Se la pasó llorando y gritando del dolor porque le bajaron la morfina y todos los calmantes para poder operarlo. Le dolían los dos brazos, el roto y el otro, por tantas vías que tiene en las venas. Pasamos un día complicado (…) Cuando volvíamos a la noche, Sofía se puso a llorar porque me dijo: ‘no lo puedo ver sufrir así’”, comentó quién le pasó la posta a su nuera.

Apenas se enteró del accidente, Carmen Barbieri viajó a Brasil para estar junto a su hijo en este difícil momento Captura de Instagram

“Yo les doy indicaciones pero no me escuchan. Ella sabe más que yo porque está todo el tiempo ahí”, se justificó mientras advirtió que al principio tuvieron algunos intercambio de opiniones porque “ella quería llevárselo a Buenos Aires”. “Quería que lo operen los médicos de allá. No entendíamos el idioma, fue todo muy difícil. Por suerte, lo atendieron como si estuviera en su país y como un paciente más, no como un famoso”, expresó Carmen.

Tras confirmar que fue ella quien durante su estadía en Brasil tomó la posta de su hijo en Resto del Mundo, la actriz enumeró todos los lugares que visitó y que se verán muy pronto en el ciclo de viajes de eltrece. “Estoy durmiendo muy poco. Ayer trabajé todo el día para el programa. Fuimos al Cristo, al Pan de Azúcar, al bar donde se escribió el tema Garota de Ipanema”, reveló sobre el programa que se verá dentro de un tiempo. Lo que sí se verá en la edición de mañana (sábado a la medianoche), será el accidente que sufrió su hijo y que provocó este inesperado giro en la vida de ambos.