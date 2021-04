Abel Pintos reveló que se anotó para terminar el secundario: “Allá voy”

Abel Pintos se anotó para terminar la escuela secundaria y quiso compartirlo con sus seguidores. El cantante se mostró entusiasmado por este nuevo desafío y reveló cuál es la primera materia que le toca cursar.

“Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida. Allá voy, con ilusión y voluntad”, escribió el músico en Twitter.

Abel Pintos reveló que se anotó para terminar el secundario y mostró la primera materia que le tocó cursar. Twitter:@abelpintos

A su vez, contó junto a una foto de su notebook cuál es la materia con la que le tocó empezar: Educación para la salud.

La publicación cosechó más de 37.000 “me gusta” y miles de retuits. A su vez, desencadenó otra revelación: su colega Emmanuel Horvilleur le comentó contándole que él también debe algunas materias y que si hubiera sabido de su intención, lo hubiera acompañado.

“¡Me hubieras dicho y me anotaba con vos! Que me faltan materias!!”, le comentó el exintegrante de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas.

Abel, le respondió a su colega para avisarle que todavía estaba a tiempo: “Estás a tiempo porque arranqué hoy nomás. Avisá y te paso la data. Súper simple. Abrazo!”, escribió el intérprete de “La llave”.

Abel Pintos contó que se anotó para terminar el secundario y Emmanuel Horvilleur se quejó porque no le avisó para anotarse con él. Twitter:@abelpintos

El pasado 21 de octubre, nació en Chaco Agustín Pintos, el hijo de Abel y su pareja Mora Calabrese. Al referirse a esta “nueva etapa” de su vida, el actor podría hacer mención a este nuevo rol que le toca como padre.

La relación entre Abel y Mora comenzó en octubre de 2013, tras un show que el artista dio en la capital de Chaco. Sin embargo, salió a la luz recién en septiembre de 2019, seis años después.

Abel Pintos junto a Mora Calabrese, la hija de ella y Agustín, el bebé que la pareja que nació en octubre de 2020. Instagram: @abel

La empresaria vivía en Resistencia, junto a su hija, nacida de una relación anterior. Su noviazgo con Abel comenzó cuando ella tenía 25 años y, luego de algunos desencuentros en sus agendas, decidieron apostar a la pareja y apostaron a agrandar la familia.

Abel comenzó a hacer música a los 11 años y, según contó hace un tiempo, a los 13 ya hacía giras por todo el país. “Viajaba mucho y me costaba asistir al colegio. Por eso fue también que empecé a rendir libre”, explicó el cantante hace un tiempo al ciclo radial Perros de la Calle (Metro).

Por este motivo, comenzó a atrasarse y su éxito profesional lo llevó a abandonar por completo sus estudios. “Debo algunas materias. En su momento cursé cuarto año y me retiré en el último trimestre. Me validaron comenzar quinto año con algunas previas pero luego me pasó lo mismo con quinto. En total, me quedó como un año repartido entre materias de cuarto y de quinto. Me queda muy poco realmente”, había detallado.

Ahora, aprovechando la modalidad virtual -que se volvió un denominador común en medio de la pandemia de coronavirus-, Abel apuesta a terminar de rendir sus últimas materias para poder conseguir aquel título secundario que debió dejar relegado por su carrera profesional.

LA NACION