AC/DC en River: comenzó la venta de entradas para el show de la legendaria banda

Este viernes 7 de noviembre se pusieron a la venta las entradas del show de AC/DC en River. La emblemática banda de hard rock se presentará el próximo 23 de marzo, después de 16 años de su último show en la Argentina. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cuándo saldrán a la venta las entradas.

El POWER UP TOUR de AC/DC

El recital es parte de su gira mundial llamada POWER UP TOUR, que lleva el nombre de su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el puesto #1 en 21 países. Además, se espera que hagan un recorrido por sus mayores éxitos como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” y “Back To Black”. En esta oportunidad, contará con The Pretty Reckless como banda telonera, liderada por la cantante y actriz Taylor Momsen ―conocida por El Grinch y Gossip Girl―.

La banda anunció hace un tiempo a través de sus redes sociales la noticia de su regreso. Adelantaron que harán una gira por América Latina que los llevará a San Pablo, Brasil; Santiago de Chile y México.

El anuncio de la vuelta de AC/DC a la Argentina en las redes sociales de la banda Instagram

La última vez que AC/DC estuvo en suelo argentino fue en 2009 con su gira Black Ice Tour, que reunió a unos 200.000 fanáticos. En ese entonces, el conjunto formado por Angus y Stevie Young, Brian Johnson, Matt Laug y Chris Chaney también se presentó en El Monumental y fue uno de sus shows más recordados, al punto que fue grabado como un documental.

Los precios de las entradas del show de AC/DC en River

Ya se pueden conocer el valor de los tickets para el recital de la banda de rock en la Argentina, según la ubicación en El Monumental:

El valor de las entradas del show de AC/DC en River DF Entertainment

Platea San Martin/Belgrano Inferior/Baja/Media: $345.000

Campo Delantero: $295.000

Platea Sivori Media S/N: $250.000

Platea San Martin/Belgrano Alta: $225.000

Campo General + Sivori Baja: $180.000

Platea Sivori Alta: $165.000

Cabe recordar que sus valores pueden ser más altos debido al recargo por el servicio de la ticketera.

Cómo sacar las entradas de AC/DC en River

De acuerdo a DF Entertaiment ―la productora que organiza el show en la Argentina―, la venta de las entradas arranca este viernes 7 de noviembre a las 10 h. A diferencia de otros shows, no habrá una instancia en preventa exclusiva. Sin embargo, habrá una fila preferencial para clientes del banco Santander, quienes también tendrán la posibilidad de 6 cuotas sin interés.

El proceso para comprar las entradas de AC/DC en River John Raptis

Los tickets se podrán comprar a través del sitio AllAccess. A continuación, estos son los pasos a seguir para conseguir las entradas del show de la emblemática banda de rock:

1 Ingresar a AllAccess

Se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes de iniciar la compra para hacer el proceso más rápido.

2 Seleccionar el show de AC/DC

Buscar el evento de “AC/DC POWER UP TOUR”.

3 Indicar la cantidad de entradas que se quiere comprar

Seleccionar el tipo de entrada según la ubicación en el estadio y cuántas de ellas se desean. Hay un máximo de cuatro tickets por usuario.

4 Elegir el medio de pago

Las tarjetas Visa, American Express, Master y Cabal de crédito o débito nacionales e internacionales estarán habilitadas durante la venta general.

5 Hacer la verificación de entradas

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste en comprobar la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.