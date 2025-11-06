Video completo: esta es la letra de la nueva canción de Bizarrap con Daddy Yankee
El pionero del reggaeton volvió con un nuevo tema tras su retiro de la mano del productor argentino
- 4 minutos de lectura'
Este miércoles 5 de noviembre se lanzó la Session #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee. Había mucha expectativa por esta canción, puesto que representaba la vuelta a la música de uno de los pioneros del reggaeton tras retirarse en 2023. En ese sentido, muchos se preguntan cómo es el video y que dice la letra del tema.
El día anterior el productor argentino había anunciado el lanzamiento a través de sus redes sociales con una foto de él con su típica gorra y lentes oscuros junto a uno de los pioneros de este género musical. Hace 11 meses que no hacía un posteo, tras lanzar una canción con Luck Ra a fines de 2024.
Además, interesa mucho conocer el contenido de la letra, puesto que, tras su retiro de la música, Daddy Yankee se estuvo dedicando a ser predicador y realizar eventos religiosos en todo el mundo. Por lo tanto, muchos esperaban guiños sobre su fe en la BZRP Music Session.
A su vez, algunos quieren descubrir si hay algún mensaje escondido, puesto que el productor dejó algunos mensajes encriptados antes de que se pudiera escuchar la canción. Por un lado, el nombre de la Session porque correspondía que siga la #62. Se da a entender que es el número “0″ porque Daddy Yankee es uno de los impulsadores del género a nivel mundial, pero ¿Bizarrap ya anticipa que terminará con la sesión 66?
En tanto, publicó un comentario junto a la publicación del anuncio que llamó la atención. “Código 787. Alias ‘El Calentón’”, escribió Bizarrap y arrobó a Daddy Yankee. Resulta que es una de las frases que canta “The Big Boss” en el tema.
La letra completa de la nueva canción de Bizarrap con Daddy Yankee
Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)
Sonido del bajo,
Bizarrap, suena el bass
Código 787, alias “El Calentón” (¡Wuh!)
Pon la batería, que llegó el reggaetón
Que lo bueno se metió pa’ tu casa
Rey sin misterio levantando la raza
Ando con el poder que to’ los male’ arrasa
To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?” (Eh)
Si me pregunta’, a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Daddy!
Fino es el chamaco y se le nota el barrio
Mi flow es eterno, ya no es legendario
No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio
Es mi father quien llena el estadio
Conmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitamina
La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)
No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina
¿Qué tú quiere’ que te diga?
Si me pregunta’, a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Masivo! (Prendan los motore’)
¡Fuego!
Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)
Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)
Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’
Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo
Nueva temporada ya empezó, dale play
Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass
Código 787, alias “El Calentón”
Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)
Que lo bueno se metió pa’ tu casa
Rey sin misterio levantando la raza
Ando con el poder que to’ los male’ arrasa
To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”
Si me pregunta’, a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Fuego!
¡Fuego! (Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)
(Prendan los motore’)
