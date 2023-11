escuchar

¿No sabés qué ver este fin de semana? El catálogo de streaming es muy variado, pero, en ocasiones, los suscriptores navegan entre las producciones sin poder decidir cuál elegir. Una miniserie de tan solo siete capítulos aterrizó en Netflix, se consagró como un gran éxito, ganó dos premios Emmy y se llevó una extensa crítica positiva: ¿De qué trata?

Se llama Godless, una miniserie de género dramático creada por Scott Frank que se estrenó en 2017 y actualmente se encuentra disponible en Netflix. Tiene una extensión de siete capítulos de una hora y diez minutos aproximadamente, está ambientada en 1884 y se filmó en un pueblo de Nuevo México.

La miniserie se convirtió en un éxito en la plataforma Netflix

La Belle, un pueblo ubicado en Nuevo México, sufre un accidente minero que termina con la vida de todos los hombres que residen en él. Con la población compuesta en su mayoría por mujeres, el villano Frank Griffin acudirá en busca del joven Roy Goode, un antiguo protegido suyo que se refugiará en el rancho de la ciudad para tratar de ocultarse.

El elenco fue conformado por Jack O’Connell como Roy Goode, Michelle Dockery como Alice Fletcher, Scoot McNairy como Bill McNue, Thomas Brodie-Sangster como Whitey Winn, Jeremy Bobb como A.T. Grigg, Whitney Able como Anna McNue y Samantha Soule como Charlotte Temple. Además, se consagró dos premios Emmy, Jeff Daniels se llevó el de Mejor actor de reparto al interpretar a Frank Griffin y Merritt Wever el de Mejor actriz de reparto, por su papel como Mary Agnes McNue.

En tanto, las críticas llenaron de elogios a la producción estrenada en 2017. “El mejor western del año. Lo que me parece especialmente absorbente es cómo deja espacio para todos sus personajes, sus historias y sus arcos emocionales”, escribieron desde The Playlist. “Mezcla lo mejor del género con historias sobre sexo, raza y fe”, apuntó IndieWire, mientras que desde Usa Today añadieron: “Se deleita con los mejores elementos del western y con inteligencia desecha sus recursos más problemáticos”.

El spin-off de una película basada en un libro de Stephen King que llegará al streaming: cuándo se estrena

Una noticia reciente causó furor entre los fanáticos del terror y de los libros de suspenso de Stephen King. La película de It, que contó con dos capítulos y que se basó en la novela que el escritor estadounidense publicó en 1986, contará con un spin-off que se estrenará próximamente en el streaming.

En 2017 y en 2019, el director argentino Andrés “Andy” Muschietti llevó a la gran pantalla los capítulos uno y dos de It, la aclamada historia basada en el libro de Stephen King sobre el payaso diabólico Pennywise, que interpretó Bill Skarsgård.

La nueva producción, bajo el título de Welcome to Derry, se estrenará próximamente en HBO Max. Si bien estaba prevista para 2025, hasta el momento no se precisó la fecha exacta de su llegada debido a la huelga de guionistas, actores y actrices que se produjo en Hollywood.

La serie de spin-off llegará a HBO Max IMDb

En tanto, lo que se conoció de la precuela es que se rodó en Canadá y que los protagonistas serán Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider. ¿Podrás esperar a verla?

